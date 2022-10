Caio Vidal celebra estreia como titular e mira triunfo do Bahia sobre o Grêmio

Novidade do Bahia no triunfo sobre o Brusque, na última rodada do Brasileirão, o atacante Caio Vidal quer aproveitar a primeira chance que teve como titular do tricolor para se firmar na equipe. O jogador espera recuperar, com Eduardo Barroca, o tempo perdido desde que chegou ao clube baiano.

Contratado no fim da janela de transferências do segundo semestre, Caio passou um tempo se recuperando de uma lesão que sofreu quando ainda estava no Internacional, o que atrasou a estreia pelo Esquadrão. Agora, ele projeta fazer história no clube baiano.

"Eu sinto que estou preparado na parte física e mental. A equipe conversa muito, sabe que todos estão preparados", disse o atacante, durante entrevista nesta quinta-feira (12), no CT Evaristo de Macedo.

Por falar em Internacional, Caio Vidal tem uma motivação a mais para entrar em campo neste domingo (16). O adversário do Bahia será o Grêmio, rival do Inter. O jogador está acostumado a encarar o tricolor gaúcho nas categorias de base e quer conseguir uma boa atuação para deixar o clube baiano mais perto do acesso à Série A.

"A motivação é grande. Eu defendi o Internacional e agora vou enfrentar o Grêmio. Mas a motivação é para o grupo todo. Se a gente fizer o resultado provavelmente sairemos com a classificação. Para mim, quero muito estar nesse jogo, ajudar a equipe de alguma forma e marcar um gol no Grêmio, o que eu não fiz ainda como profissional", disse.

“A gente sabe que esse triunfo é muito importante para a gente. Mas se não der para ganhar, não podemos perder. Vai ser um jogo difícil, o Grêmio tem uma boa equipe. Temos que ter um cuidado defensivo, a gente ali da frente ajudar na marcação. Não sofrendo gols, fica mais fácil para fazer. Vamos em busca do triunfo, ou um ponto que é importante fora de casa”, analisou.

Questionado se está ansioso pelo primeiro gol com a camisa do Bahia, Caio revelou que sim e não titubeou ao ser questionado se prefere anotar o tento na Fonte Nova ou em Porto Alegre.

"Eu estou muito ansioso para marcar o primeiro gol, pode ser na Fonte Nova ou em Porto Alegre, mas eu prefiro que seja na Arena do Grêmio e que a gente saia de lá com o triunfo e perto da classificação", completou.

Com 56 pontos, o Bahia está na terceira colocação da Série B. O Esquadrão é o único time que está na zona de classificação desde a primeira rodada. O Grêmio é o vice-líder, com 57. Restando apenas mais quatro jogos para o fim do Brasileirão, quem vencer colocará um pé na Série A de 2023.