Cairu usará recursos da TUPA para minimizar danos provocados pelo coronavírus

Para minimizar os efeitos negativos provocados pela pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Cairu publicou na tarde desta segunda-feira (30) um novo decreto, com oito medidas para prevenção ao Covid-19 no município. Até o momento a cidade não tem nenhum caso constatado.

Entre as novas medidas está a retomada do programa social Cheque Solidário, que desta vez, será realizado com recursos provenientes da Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago (TUPA), paga por todos os turistas que visitam Morro de São Paulo, localizado na cidade.

O Cheque Solidário é um programa de fomento comercial e assistencial a pessoas carentes. O benefício será destinado para as famílias em situação de vulnerabilidade social, durante o período de isolamento social.

O cheque será usado para compra de alimentos da cesta básica, nos estabelecimentos comerciais, credenciados pela Prefeitura. Cairu é um município arquipélago, que sobrevive basicamente do turismo.

Além da criação do Cheque Solidário, Fernando Brito, prefeito de Cairu, estabeleceu novas determinações que entram em vigor à partir de hoje (31). São elas:

Proibição da renovação da hospedagem de turistas que ainda se encontram em hostels, hotéis, pousadas, casas de aluguel e demais atividades correlatas;

Proibição de novos check-ins para prestação de serviços de hospedagem (em todas as modalidades) ou aluguel de casas de veraneio;

Interdição de todas as praças municipais, quadras poliesportivas, campos, e demais equipamentos públicos que permitam a aglomeração de pessoas, para uso pela população;

Prorrogação da validade dos decretos municipais acerca do fechamento do comércio até 12 de abril;

Ficam reduzidas em 50% (cinquenta por cento) as novas aquisições de materiais e contratações de serviços pela Prefeitura de Cairu, salvo aqueles estritamente necessários ao funcionamento dos Serviços de Saúde e de Assistência Social, para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade;

Continuidade da alimentação escolar para os alunos da rede pública municipal de ensino no período em que as escolas municipais permaneçam fechadas;

Praias vazias

Na semana passada Prefeitura de Cairu determinou fechamento parcial do comércio, com exceção apenas para empresas consideradas prestadoras de serviços essenciais, como mercadinhos farmácias, clínicas, transporte fluvial, postos de combustíveis e padarias. Diversos hotéis, resorts e pousadas pararam de operar.

Com quase nenhum turista no município, a praias de Morro de São Paulo, Boipeba, Garapuá e Moreré permanecem vazias. Equipes de monitoramento estão orientando todos as pessoas que insistem em frequentar as praias, a retornarem para suas casas. Da mesma forma, técnicos da Secretaria de Turismo tem orientado os turistas a retornarem aos seus destinos de origem.

Paralelo a isso, a Prefeitura iniciou um cronograma de desinfecção de locais públicos. A ação acontece em terminais de embarque, ruas, praças, unidades de saúde, templos religiosos e outros pontos de grande circulação de pessoas. A Secretaria de Saúde capacitou o efetivo para o atendimento às demandas e reforça a necessidade do isolamento social.