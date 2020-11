Caixa abre 60 agências na Bahia neste sábado (14); veja lista

A Caixa Econômica Federal vai abrir 60 agências na Bahia neste sábado (14), das 8h às 12h. O atendimento será exclusivo para beneficiários do auxílio emergencial do governo e quem têm direito ao Saque Emergencial do FGTS.

Cerca de 9,6 milhões de pessoas poderão movimentar R$ 6 bilhões. O valor do Saque Emergencial do FGTS é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo fundo.

Durante todo o calendário, foram disponibilizados R$ 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores. O Saque Emergencial FGTS foi criado por meio da Medida Provisória 946/20 para auxiliar os brasileiros no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Segundo a Caixa, todo mundo que procurar o atendimento no horário de funcionamento será atendido e não é necessário chegar antes do horário de abertura para fazer fila.

Como sacar

Para realizar o saque, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa TEM, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Em seguida, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, que tem validade de uma hora.

O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. A transferência dos valores pode ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem para outras instituições financeiras, sem custos.

Continua disponível a opção de utilização dos valores creditados na conta digital para a realização de compras por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

O aplicativo Caixa Tem também está disponível na funcionalidade para pagamentos sem cartão nas unidades lotéricas. Também é possível transferir os valores, via aplicativo, para outra conta, da Caixa ou de outras instituições financeiras.

Veja a lista com as agências: