Caixa antecipa cronograma de pagamento de nova parcela do auxílio de R$ 600

O governo decidiu antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 mensais para trabalhadores informais.Os recursos, previstos originalmente para serem pagos a partir do dia 27 de abril, estarão disponíveis a partir de quinta-feira (23), tanto para os beneficiários inscritos no cadastro único como para os que forneceram seus dados por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal.



Na quinta, receberão os recursos que nasceu em janeiro e fevereiro. Na sexta-feira (24), os nascidos em março e abril. No sábado (25), maio e junho. Na segunda-feira (27), julho e agosto. Na terça-feira (28), em setembro e

outubro. E na quarta-feira (29), novembro e dezembro.

A segunda parcela está sendo antecipada mesmo com parte do público não tendo recebido a primeira. Como muitos cidadãos que terminaram seus cadastros ainda não receberam nenhum pagamento, a antecipação do segundo depósito fará com que muitos dos beneficiários recebam as duas transferências em datas próximas.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, diz que a decisão pela mudança foi tomada depois que o governo observou dificuldades para receber da estatal Dataprev a base de dados para os pagamentos. "Dado que temos uma capacidade de pagamento maior que o que estamos recebendo [em base de dados], podemos pagar mais rápido. Como não recebemos a base de dados, antecipamos", afirmou Guimarães à Folha de S. Paulo.



A Dataprev é responsável por verificar e informar à Caixa os cidadãos elegíveis e o valor do benefício, bem como informar os inelegíveis e o motivo da não aprovação. Após concluído o processo, as informações são

encaminhadas ao banco para a efetivação do pagamento aos aprovados.

Até agora, mais de 50 milhões de pessoas fizeram o download do aplicativo da Caixa que opera o pagamento e mais de 40 milhões terminaram o cadastro. Ainda não há um número exato dos beneficiários do programa, já

que os inscritos ainda devem passar pela análise de elegibilidade. Segundo o presidente, no entanto mais de 24 milhões de pessoas já receberam a primeira parcela do benefício. A Caixa diz que ainda essa semana outros 17,2 milhões receberão o recurso.