Caixa Econômica oferece serviços financeiros para mulheres empreendedoras

Para facilitar o acesso a crédito pessoal e jurídico, além de orientar a abertura e ampliação de negócios femininos em todas as etapas, a Caixa Econômica Federal traz para Salvador o caminhão da Caixa Pra Elas, estacionado na garagem do Shopping Bela Vista.

Com funcionamento até o dia 25 de outubro (exceto final de semana), das 10h às 16h, oferece para as mulheres serviços como abertura de conta pessoal e empresarial, dicas para começar a empreender, cadastro de Microempreendedor Individual (MEI) e soluções para renovar negócios que já existem.

Aos 25 anos, Larissa Ferreira, dona de Food Truck da Bela, em São Marcos, começou a empreender aos 19. Antes da pandemia ela comandava uma pizzaria, mas a crise econômica causou o fechamento do negócio.

Larissa (á esquerda) é empreendedora e pretende equilibrar as contas do negócio com crédito da Caixa (Foto: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO)

A solução encontrada por ela foi optar por fornecer petiscos em festas, até abrir o food truck. O negócio, no entanto, tem passado por problemas financeiros, por isso, ela foi até o caminhão do Caixa Pra Elas em busca de crédito para ampliar o fluxo de caixa.

"Agora, eu estou vendendo mais, só que o fluxo de caixa está ruim. As despesas estão mais altas. Eu quero alguma coisa para me deixar mais folgada, porque é isso que eu pretendo seguir fazendo, porque o lucro é igual ao de um espaço fixo, só que com um local menor", conta a empreendedora.

Já a vendedora Cislaine Douradinho, 54 anos, começou a empreender na pandemia vendendo roupas de porta em porta. Agora, ela abriu uma loja em um dos cômodos da própria casa, em Cajazeiras, e pretende ampliar o negócio. Para isso, ela pretende contar com um empréstimo da Caixa.

"Eu quero crescer como profissional e dar condições melhores para as clientes. Eu comecei com bem pouquinho, agora já cresceu, mas ainda quero melhorar mais, porque eu amo vender roupas. Agora que eu sei as vantagens de empreender, não tem motivo para desistir", afirma Cislaine.

Essa é uma ação em parceria com o Sebrae, por isso, além do atendimento prestado por embaixadoras da Caixa, as mulheres também poderão contar com o apoio de funcionárias da empresa parceira para já sair do local com o registro MEI.

A Campanha Você no Azul, que acontece anualmente, é outro serviço

disponível para as clientes no caminhão. A ação para renegociação de dívidas de

créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas oferece descontos de até 90%,

conforme a situação individual de cada contrato

Combate à Violência

Além da rampa empreendedora, o Caixa Pra Elas também visa combater a violência doméstica. As mulheres que estiverem passando ou passaram por agressões - psicológicas, físicas ou de qualquer tipo - podem buscar acolhimento no local.

No caminhão, elas serão orientadas sobre como denunciar e como saírem do ciclo de violência através do empreendedorismo, com possibilidade de acesso à crédito e outras maneiras oferecidas pela Caixa para facilitar a independência financeira.

"Essa é a combinação que é a porta de saída para a mulher que está em situação de violência doméstica. É preciso levar para essa mulher independência financeira e apresentar para ela um leque de oportunidades. Isso é capaz de transformar vidas", afirma a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, durante o bate-papo de lançamento da ação.

Lançamento

O Caixa Pra Elas começou os atendimentos nesta sexta-feira (21). Após o final dos serviços, a empresa realizou um bate-papo sobre empreendedorismo no piso L3 do Shopping Bela Vista para lançar a ação oficialmente.

Bate-papo sobre empreendedorismo reuniu mulheres no lançamento do Caixa Pra Elas (Foto: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO)

Na ocasião, ainda estiveram presentes a presidente da Caixa, Daniella Marques, o diretor do Sebrae, Jorge Khoury e a vice-presidente de Gestão Corporativa da Caixa, Danielle Calazans.

Serviço

Caminhão Caixa Pra Elas Empreendedoras em Salvador

Data: 21 a 25 de outubro, das 10h às 16h (exceto final de semana)

Local: Shopping Bela Vista



*Com orientação da subeditora Fernanda Varela