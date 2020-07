Caixa nega falha no sistema em transferências para PicPay e Nubank

A Caixa Econômica Federal negou uma suposta falha em seus sistemas internos durante transferências para o PicPay e Nubank. Usuários dos fintechs reclamam nas redes sociais que os recursos transferidos do auxílio emergencial do governo "sumiram" das contas nos serviços. O Nubank afirmou que o problema aconteceu por erro da Caixa e que estava sendo resolvido.

"Acerca de relatos de intercorrências em pagamentos e transferências do Caixa Tem para fintechs, não foram identificadas falhas nos sistemas internos do banco", informou a Caixa Econômica Federal, em nota ao site Tecnoblog.

Segundo o banco, foram processados nesta quarta-feira (8) cerca de 6 milhões de boletos e não houve incidente no sistema de cobrança. Além disso, foram realizados mais de 1,6 milhão de transações com o cartão de débito virtual.

Segundo o Nubank, parte dos clientes que fez o pagamento de boletos pela Caixa teria recebido na conta digital um valor maior que o correto. A Caixa informou o erro e a fintech disse que estornou os valores e avisou aos clientes.

Diante das reclamações, a empresa suspendeu a devolução à Caixa e retornou os valores aos clientes, enquanto aguarda mais esclarecimentos do banco estatal.

Em comunicado ao Tecnoblog, o PicPay também atribuiu as inconsistências a problemas da Caixa. “Por instabilidade do sistema do Caixa Tem, um pequeno percentual das transações entre o aplicativo e o PicPay não é concluído. Nesses casos, o usuário deve fazer nova tentativa”. Se o valor aparecer debitado no Caixa Tem mas ainda não estiver no PicPay, cabe ao banco fazer o estorno, diz a empresa.