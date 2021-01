Caixão com corpo de risco biológico por covid é achado em estrada no interior da Bahia 

Um caixão com um corpo que tinha identificação de risco biológico por covid-19 foi encontrado na BR-135, estrada que liga as cidades de Correntina e São Desidério, no oeste da Bahia. O cadáver foi achado no sábado (23), em um trecho da rodovia ainda não pavimentado, na comunidade de Ponte Velha, segundo informações da prefeitura de Correntina.

O corpo era de Misael Vieira da Silva, morador da cidade de Coribe, que fica a 80 quilômetros de Correntina, onde aconteceu o incidente.

A prefeitura de Correntina informou ainda que o caixão estava sendo transportado por um carro funerário, e, quando o veículo passava pela estrada, caiu. O motorista do carro funerário não percebeu a situação.

Em seguida, o corpo foi encontrado por moradores de Correntina, que ligaram para a funerária. O telefone do local estava em um papel preso no caixão. A prefeitura não soube informar qual era a funerária, mas informou que era do município de Coribe. Os funcionários responsáveis pelo transporte, após serem acionados, retornaram ao local e pegaram de volta o caixão.

(Foto: Divulgação)

O corpo veio do Hospital Geral do Oeste, que fica na cidade de Barreiras. Ele estava vedado com um plástico cinza e tinha uma identificação sobre risco onde estava escrito: "risco biológico classe III Covid-19". A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) explicou que é um dos níveis de risco biológico, de contaminação por conta do contato, mas não pôde informar a causa da morte. O corpo de Misael retornava a Coribe, sua cidade natal, para o sepultamento.

A Sesab, responsável pelo Hospital do Oeste (HO), informou que é “de responsabilidade da família todo o trâmite referente ao velório e sepultamento, bem como a contratação da funerária encarregada de realizar o transporte do corpo”, disse, por meio de nota. A secretaria comunicou ainda que o manejo dos corpos é feito pelo hospital e dá todas as orientações, conforme o Plano Estadual de Manejo de Óbitos durante pandemia da Covid-19, à família.

*Sob orientação da subeditora Carol Neves

Caixão foi encontrado por moradores de Correntina na BR-135 (Acervo Pessoal) Corpo estava sendo transportado para Coribe, cidade vizinha de Correntina (Acervo Pessoal) Corpo estava vedado por risco biológico de covid-19 (Acervo Pessoal) Moradores ligaram para funerária, que retornou ao local para retirar o caixão (Acervo Pessoal)