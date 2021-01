Caixas-pretas de avião que caiu na Indonésia são localizadas

As caixas-preta do Boeing 737-500 que caiu na Indonésia foram localizadas neste domingo (10). As autoridades locais também informaram que partes de corpos e pertences de pessoas que estavam na aeronaves foram encontrados.

"Localizamos as caixas pretas, as duas. Os mergulhadores vão começar a procurá-las e espero que não demore muito para que as encontrem", disse Soerjanto Tjahjanto, chefe do comitê de segurança, que faz parte do Ministério dos Transportes.

"Esta manhã recebemos duas malas, uma com os pertences dos passageiros e a outra com partes de corpos", disse o porta-voz da polícia de Jacarta, Yusri Yunus, à Metro TV. A polícia "está trabalhando para identificá-los", acrescentou.

Navios de resgate, Exército, helicópteros e mergulhadores trabalham em busca de sobreviventes. Os materiais que são encontrados estão sendo levados para para um posto de primeiros socorros no porto principal de Jacarta.

O avião tinha como destino a cidade de Pontianak, na ilha de Bornéu, e tinha a bordo 50 passageiros e 12 tripulantes.