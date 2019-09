Cajazeiras recebe primeiro Festival Literário Nacional

Grandes nomes do cenário artístico nacional já foram confirmados para o primeiro Festival Nacional Literário (Flin): Diversas Leituras & Novos Caminhos. O evento acontece de 12 a 15 de novembro, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, e conta com a participação do rapper e escritor MV Bill, da escritora Ryane Leão, da cantora Larissa Luz e do ator e escritor Lázaro Ramos.

Realizado pelo Governo do Estado da Bahia e coordenado pela Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBA), o Flin terá quatro dias de programação com shows, saraus, slams, exibições de filme, bate-papos e lançamentos de livro. O evento tem como proposta dialogar diretamente com a juventude, a partir das diferentes linguagens artísticas e culturais e do fortalecimento da identidade cultural. Ao todo, 21 escolas estaduais presentes em Cajazeiras estão integradas à programação do festival.

Com o foco de estimular o livro, a leitura e a escrita, o Flin contará com espaços como a Arena Leia e Passe Adiante e a Passarela do Livro, que reunirá stands de venda de livros de diversas editoras do país e Tenda Cultural. “Costumo dizer que ler é bom, engorda e faz crescer. E isso é ótimo para todos nós. O Festival vai acontecer em novembro, mas até lá, teremos oficina de videomapping, de escrita criativa, curso de dança, de teatro, de literatura...”, destaca o diretor da FPC/Secult, Zulu Araújo.