Calça jeans feminina: um guia para explorar o melhor desta peça

A calça jeans feminina é uma peça universal. Basta perguntar em qualquer lugar do mundo e dificilmente se encontrará alguém que não tenha uma calça jeans no guarda-roupa. Mesmo sendo tão versátil e democrática, a enorme variedade de modelos, cortes e estilos faz com que a escolha da peça na hora da compra se torne um grande desafio. Por isso, esse guia pode ajudar a identificar quais modelos você pode escolher para as primeiras calças jeans no guarda-roupa e depois ir variando conforme seu corpo e seu estilo. Quer conferir? Leia até o final deste artigo.

Modelos de calça jeans que você precisa ter

Sabe aquele desejo de usar uma calça jeans e olhar no guarda-roupa e não encontrar o estilo que gostaria? Isso pode acontecer por diversos motivos, mas talvez te faltem aqueles modelos mais clássicos e versáteis que combinam com tudo. Por isso, listamos algumas versões essenciais de calça jeans para ter no guarda-roupa.

Foto: Divulgação / Shafa

Reta: esta versão é uma das mais clássicas, embora tenha ficado esquecida por algum tempo. Hoje ela é sinônimo de look fashion e moderno. Perfeita para quem não quer marcar tanto as curvas, para quem quer disfarçar o quadril largo ou não acentuar tanto os glúteos.

Skynny: esse modelo é mais justo e perfeito para quem quer destacar a silhueta. É uma das versões mais amadas das magrinhas, mas pode ser usada por todos os tipos de corpos. Cai bem com a parte de cima mais longa, como casacos e cropped.

Foto: Divulgação / Shafa

Slim: com tecido justo, mas sem apertar tanto nas panturrilhas e tornozelos, essa versão mais escura se torna um verdadeiro coringa no guarda-roupa. Ele se adequa a qualquer tipo de corpo. Os modelos de cintura alta alongam o corpo, principalmente quando usados com Anabela ou plataforma.

Looks criativos com calça jeans feminina

Quem deseja variar o look casual de calça jeans e camiseta, não imagina quantas variações podem conquistar com criatividade e uma boa dose de ousadia. É possível montar um visual elegante para o trabalho com um jeans mais escuro, uma camisa, um cinto e um scarpin ou sapato de salto.

Foto: Divulgação / Shafa

Para uma combinação mais romântica, pode ser usada a calça jeans mais clara com uma blusinha cropped, ombro a ombro ou uma blusa de poá com mangas ou babados. Uma sandália delicada e com tiras finas completam o visual.

Quem gosta de um visual mais despojado ou sensual pode apostar em um jeans com as barras dobradas, uma bota com sola tratorada e uma blusa cropped e top ou body e uma jaqueta jeans destroyed ou couro.

Confira as novidades e tendências em calça jeans feminina

Depois de ter tido ideias sobre as peças clássicas de calças jeans, agora é hora de acompanhar as tendências desta peça universal. Alguns modelos nunca saem de moda, mas outras versões voltam repaginadas e outras novidades saem das passarelas para a vida urbana.

Foto: Divulgação / Shafa

Depois de um longo reinado das calças jeans mais justas, as largas também ganham a vez. As versões mom jeans, com cintura alta e corte reto estão entre as apostas. Outros modelos que chegaram para ficar são a calça jeans clochard, com cinto embutido e efeito afofado na cintura; boyfriend jeans com modelagem mais masculina e despojada e as baggy jeans, bem largas e soltas nas pernas.

Independente da moda, é importante lembrar que a calça jeans, seja qual for o estilo e modelo, pode ser usada o ano inteiro e respeitando sempre o estilo de cada pessoa.

Estes e outros modelos de calça jeans feminina você pode encontrar sem precisar sair de casa. Acesse a plataforma da Shafa e com apenas alguns cliques escolha sua nova peça.