Calça Wide Leg vem se destacando na cena fashion

As mais antenadas da geração Z já botaram a peça para jogo. Estou falando da Wide Leg, calça que vem se destacando na cena fashion, principalmente na versão jeans. O modelito é uma mistura da boyfriend, com a clássica pantalona, tem cintura alta e pernas bem alongadas. Esse modelito da foto representa bem essa peça desejo e pode ser encontrada na loja da Colcci, no Salvador Shopping. Cool!

Oitentinha

Os amantes de uma moda retrô não vão deixar passar despercebida essa pochete garimpada no e-commerce da Baw (bawclothing.com.br), com pegada oitentinha. A peça é uma boa solução para os dias de academia, porque é possível acoplar a garrafinha e também sai do treino diretamente para um visu bem autêntico, no estilo street. Quem leva? Custa R$ 149,90.

Achado

O xadrez é atemporal e a gente já sabe. A dica para quem quer apostar na padronagem é escolher uma peça que se diferencie das tantas outras que tem no mercado. O vixe amou essa saia à venda na Shop’2Gether (shop2gether.com.br) exatamente por esse motivo. Ela nasce com um shape urbano, pela presença dos bolsos frontais e a cor também bebe na fonte da originalidade. Preço: R$ 134,50

Brilho sim

Uma regata de brilho pode ser um ótimo curinga nos looks. Afinal, ela pode ser usada também durante o dia, não se limitando apenas ao visu festinha. Dica de stylist: coordena com uma peça bem casual, como um bom e velho jeans, e aposta em uma produção hi-lo. E vai passear por aí. Onde achar? Nas lojas da Riachuelo (riachuelo.com.br). Esse, você leva para casa por R$ 69,9.

Momento fashion

Atrás de uma bota fashionista para chamar de sua? Essa tratorada arrematada na lojinha virtual da Tricae (tricae.com.br, se destaca pela sola cor de rosa, detalhe precioso para qualquer olhar mais antenado. O achado ainda é amigo do bolso. Custa R$ 119,99.

Multifuncional

Hora de valorizar o lenço. O item, quando bem pensado, pode ganhar destaque na produção e conseguir o papel de protagonista. Sem falar, que é versátil e você consegue usar cada dia de um jeito. Atrás de um modelito bafônico? Olhos abertos para essa aposta da Shein (br.shein.com). Preço: R$ 13,95

nota 0

Duas irmãs adolescentes esqueceram que não estavam em casa e saíram aos tapas, em um festinha, tudo porque uma delas não queria ir embora mais cedo. Os amigos assistiram à cena chocados. De última!

nota 10

Um rapaz descolado achou um boné em um brechó, típico dos anos 80, e montou um look bem irreverente inspirado na série Strange Things. Moda é referência e atitude.