Camaçari: depois de Guarajuba, Itacimirim recebe Selo Bandeira Azul

Com 42 quilômetros de litoral, Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, é a única cidade do Nordeste a ter duas praias certificadas com o Selo Bandeira Azul, um dos mais importantes prêmios ecológicos do mundo. Na segunda-feira (19), uma comissão internacional validou as informações do júri nacional e autorizou a Prefeitura de Camaçari a instalar a bandeira na praia de Itacimirim. A outra praia do município, que teve o selo renovado, é Guarajuba.

Para conseguir a certificação, são avaliadas também a qualidade da água, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social. O programa Bandeira Azul é desenvolvido pela organização internacional não-governamental e sem fins lucrativos Foundation for Environmental Education (FEE). No Brasil, desde 2005 ele é representado pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR), membro da FEE.

Secretária de Turismo de Camaçari, Lucia Bichara disse que os processos de certificações das duas praias começaram em 2017 e que todos os 32 requisitos estabelecidos pela organização foram cumpridos. “Com essas duas certificações, as praias de Camaçari se transformam em vitrine nacional e internacional e, com certeza, vamos atrair ainda mais turistas e investidores para a nossa cidade”.

Lucia Bichara ressalta que o planejamento elaborado pela Prefeitura de Camaçari foi fundamental para a conquista dos selos. “Nós criamos um projeto, o Costa de Camaçari, que envolveu toda a comunidade e deu identidade às nossas praias. Através do projeto, conscientizamos a população sobre a importância histórica, ecológica e econômica das praias para o desenvolvimento do nosso município, além da geração de emprego e renda. Afinal, toda a cadeia turística ganha com as certificações”.

Segundo a secretária de Turismo, em todo o Brasil há apenas 18 praias que podem ostentar o Selo Bandeira Azul. “Do total, duas estão em Camaçari, o que dá ainda mais importância às ações realizadas pela Prefeitura”. Lucia Bichara disse, ainda, que a administração municipal já iniciou os trabalhos para tentar certificar mais uma praia de Camaçari. “Iniciamos o levantamento da Praia Aldeia Hippie, em Arembepe, que, ao nosso ver, preenche os requisitados para ser contemplada também”, afirmou Lucia Bichara. As informações são da prefeitura de Camaçari.