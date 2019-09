Camaçari: Duas pessoas morrem após carros baterem e um pegar fogo

Dois homens morreram e duas pessoas ficaram feridas após dois carros baterem de frente no km 10 da BA-531, conhecida como estrada das Cascalheiras, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu na manhã deste sábado (7).

As duas pessoas mortas não tiveram identidade e idade divulgadas, mas, segundo testemunhas, estavam no carro que pegou fogo. Já os feridos foram levados para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas não há detalhes do estado de saúde deles.

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (7), na BA-531, em Camaçari (Polícia Rodoviária Estadual/Divulgação)

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (7), na BA-531, em Camaçari (Polícia Rodoviária Estadual/Divulgação)

A Polícia Militar (PM) informou que policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPR) foram acionados para atender a ocorrência pela manhã. Quando chegou ao local, a guarnição isolou a área e acionou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer dois sobreviventes e o Departamento de Polícia Técnica para realização da perícia e remoção dos corpos das duas vítimas fatais. Equipes do Salvar (Corpo de Bombeiros) e do Samu, então, atuaram no resgate das vítimas.

Ainda não há informações do que provocou o acidente. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.