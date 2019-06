Camaçari inaugura Central do Empreendedor para pequenos empresários

Os moradores de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, que estão pensando em abrir o próprio negócio ou precisam de ajuda para administrar a empresa vão contar com ajuda a partir de quinta-feira (6). Batizada de Central do Empreendedor, a nova unidade do município vai funcionar dentro da Casa do Trabalho, no Centro, e tem como objetivo agilizar e oferecer suporte de gestão, assessoria e desenvolvimento para pequenos empresários.

A Central do Empreendedor faz parte do Hub de Negócios, programa pioneiro no Brasil, fruto do convênio firmado em outubro de 2018, entre Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Espaço vai oferecer gestão e orientação (Foto: Divulgação/ Ascom PMC)

Com o apoio técnico e coletivo das secretarias do Desenvolvimento Urbano (Sedur), da Fazenda (Sefaz) e de Saúde (Sesau), o cidadão poderá abrir uma pequena empresa de baixo risco, em até 48 horas, e receber gratuitamente todo suporte de gestão, assessoria e desenvolvimento.

Segundo a prefeitura, no espaço, haverá também consultores do Programa de Microcrédito do Estado (CrediBahia), e a parceria do Banco Bradesco, para atendimento e consultoria aos microempreendedores individuais (Mei) do município.

A programação de inauguração da Central do Empreendedor começará às 13h30, no auditório principal da Casa do Trabalho, com uma sessão de palestras voltadas ao microempresário. Em seguida, será realizada uma rodada de negócios, promovida pelo Sebrae e o Instituto Euvaldo Lodi (Iel) para empresários da região.

Às 17h, ocorrerá a coletiva com a imprensa e em seguida o público poderá conferir a estrutura física da Central do Empreendedor e apresentação de toda a equipe de trabalho.