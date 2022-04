Camaçari sedia lançamento de plano estratégico de turismo para Costa dos Coqueiros

Com enfoque na retomada da atividade turística da Costa dos Coqueiros, o município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), sediou o lançamento do plano estratégico Viva Turismo Bahia, formado por um pacote de ações que devem ser implementadas nos nove municípios inscritos no mapa do turismo brasileiro, sendo Camaçari o maior entre os contemplados.

Durante o evento, foram apresentadas expectativas otimistas para o aquecimento do turismo nos municípios de Camaçari, Dias d’Ávila, Pojuca, Mata de São João, Entre Rios, Esplanada, Conde, Jandaíra e Cardeal da Silva, a partir da geração de emprego e renda, investimentos em segurança e comunicação, melhorias em infraestrutura e capacitação de mão de obra local.

Durante a cerimônia, o prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo, sugeriu que no plano do governo do estado seja incluído um calendário turístico, “para que, em datas específicas do ano, cada município promova um evento forte para atrair turistas para a sua região”. Ele também lembrou que, independentemente do período pandêmico, sempre se preocupou em manter o planejamento estrutural das regiões turísticas da cidade, e comentou que “dentro daquilo que pudemos fazer de infraestrutura, mesmo com a queda da receita, fizemos. A limpeza das ruas, a manutenção da iluminação pública, e a partir de agora, vamos colocar em prática as requalificações dos mercados de Monte Gordo e Barra do Pojuca, e a revitalização de Itacimirim e Guarajuba”.

A gestora da Secretaria do Turismo (Setur), Cristiane Bacelar, falou da alegria que o momento traz para todos os envolvidos com o turismo na região. "Essa é uma oportunidade para mostrarmos a força e importância da nossa zona turística. Fazer este evento em Camaçari é mostrar a nossa grandeza e o quanto nós podemos”., destacou a titular da pasta.

O secretário Maurício Bacellar, da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur-Ba), discursou no evento e afirmou que a Bahia é um estado com grande vocação turística na cultura, gastronomia, religiosidade e turismo étnico. Já Franklin Euzébio, presidente da Câmara de Turismo da Costa dos Coqueiros, mostrou-se confiante quanto ao futuro do turismo na região, e exaltou o encontro como “um momento de convergência e consolidação. Se não tivermos essa integração, não poderemos avançar no turismo”.

Patrício Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Camaçari, celebrou as belezas naturais vistas nos 42 quilômetros de extensão da Costa de Camaçari, dizendo que “em nenhum outro lugar do mundo se vê algo assim” e, falando da importância do evento para fortalecimento do turismo como um todo, completou dizendo que “a natureza nos foi muito generosa, falta a mão do homem agir”.

No período da tarde, o cronograma do evento ofereceu aos gestores públicos da Costa dos Coqueiros, palestras sobre os temas Gestão Pública do Turismo e Instrumentos de Gestão e Políticas de Turismo. Estiveram no evento de lançamento do plano turístico para a Costa dos Coqueiros, secretários municipais e vereadores de Camaçari; prefeitos das cidades contempladas; representantes das secretarias de Turismo dos municípios participantes; além do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e o grupamento de salva-vidas da costa do município.