Camaçari vai produzir o ‘combustível do futuro’

Há mais de quatro décadas, quando se definiu a planta do Polo Industrial de Camaçari, que na época ainda era apenas petroquímico, decidiu-se chamar as ruas do local com os nomes de elementos da tabela periódica. Quis o destino que uma delas se chamasse Hidrogênio e é justamente lá onde será instalada a primeira fábrica de hidrogênio verde comercial do Brasil e a maior do tipo no mundo.

Responsável pelo projeto, a Unigel anuncia oficialmente hoje o investimento de US$ 120 milhões – aproximadamente R$ 650 milhões – para produzir pela primeira vez no país o “combustível do futuro” em escala comercial, a partir de dezembro de 2023. Inicialmente, a unidade terá capacidade de produzir 10 mil toneladas de hidrogênio verde por ano e 60 mil toneladas/ano de amônia verde.

A nova fábrica deve estimular a economia local, com geração de pelo menos 500 empregos diretos e indiretos. Na segunda fase do projeto, prevista para entrar em operação até 2025, a companhia deve quadruplicar a capacidade de produção.

A fabricação de hidrogênio e amônia verdes já é um desdobramento de outras ações que a Unigel tem feito, como a parceria para produção de energia eólica, em valor superior a R$ 1 bilhão, com a Casa dos Ventos. “A Unigel está focada em investimentos que permitam a descarbonização de suas operações e também contribuindo com soluções para a indústria”, declara Roberto Noronha Santos, CEO da Unigel.

Além de alimentar os sonhos de uma fonte energética livre de carbono, a produção do hidrogênio verde e a sua conversão para amônia verde representa o horizonte de uma produção agrícola mais sustentável, com os chamados fertilizantes verdes.

Roberto Noronha Santos destacou, durante uma conversa com um pequeno grupo de jornalistas brasileiros e estrangeiros ontem em Camaçari, que a empresa está saindo na frente dos concorrentes em dois anos graças à estrutura que ela já possui na Bahia. “Camaçari tem bastante investimentos nossos. É o único local em que temos todas as nossas linhas de produtos”, destaca. Ele aproveitou para lembrar de um outro investimento da empresa que está em andamento no polo, de R$ 500 milhões para a produção de ácido sulfúrico.

Empresa é uma das poucas com terminal portuário e estrutura para armazenamento de amônia (Donaldson Gomes) Unigel está presente no Brasil desde 1966 (Divulgação ) Unigel está presente na Bahia desde 1966 (Divulgação )

“Este aqui é o maior polo petroquímico do Brasil. Aqui mesmo já temos demanda suficiente para bancar a fábrica”, diz. “O que nos levou a escolher o local é que já temos a estrutura pronta para converter o hidrogênio em amônia verde. Já tem o terminal de amônia no Porto de Aratu, tanques de amônia, planta de amônia”, diz. Por isso, todos os outros projetos anunciados estão previstos para os anos de 2025 e de 2026, completa.

Luiz Felipe Fustaino, diretor executivo da Unigel, lembrou que nos últimos anos foram anunciados diversos projetos para a produção de hidrogênio verde, mas nenhum em escala comercial, pondera. “A expectativa é de termos a planta pronta até o final de 2023 e aí teremos a maior fábrica de hidrogênio e de amônia verde do mundo, focando em clientes brasileiros que estão buscando alternativas de descarbonização”, completou.

Ele ainda destacou que todas as políticas que vêm sendo adotadas pelo setor produtivo para deixar de queimar combustíveis fósseis em suas estruturas de produção e NET zero (compromisso de zerar emissões de gases do efeito estufa) passam pelo uso do hidrogênio.

“Nós estamos numa emergência climática e o mundo definiu o hidrogênio como veículo principal da descarbonização. Por que? Você ele tem um círculo perfeito. O desafio está no processo de eletrólise, mas o Brasil tem sol, vento e água para produzir energia renovável”, diz.

Para o produto ser considerado verde, toda a energia utilizada no processo de transformação deve ser renovável, além de ser uma nova oferta. Ou seja, é preciso ampliar a oferta de eletricidade a partir de matriz renovável para considerar o projeto verde. Nesta primeira fase do projeto, a Unigel contratou a eletricidade que será utilizada da Casa dos Ventos, que está construindo um parque eólico novo para fornecer os 60MW que serão usados pela empresa. Os três eletrolisadores padrão de 20 MW serão instalados pela thyssenkrupp nucera.

“A Bahia está cheia de projetos eólicos e fazendas de eletricidade”, destaca Roberto Noronha Santos.

Noronha dos Santos explica que o custo do produto é um pouco maior que o do chamado hidrogênio cinza, que é aquele produzido a partir de combustíveis fósseis. Mas a expectativa dele é que o apelo para a descarbonização compense isso. “Hoje o custo é um pouco mais alto que o da amônia tradicional, mas a ideia é ter um produto premium, que não é nem opcional. As empresas já exigem isso, a sociedade exige. O setor químico busca a neutralidade de carbono. Já existem protocolos”, lembra.

Cerimônia

O lançamento da pedra fundamental da nova fábrica hoje em Camaçari contará com a participação de lideranças políticas dos governos federal e estadual, além de empresários de todo o país. “Ao longo de nossos quase 60 anos de história, desenvolvemos tecnologias e investimos para atender às demandas industriais e do agronegócio. Com este projeto, a Unigel dá mais um importante passo rumo à descarbonização de diversos setores, contribuindo substancialmente para combater as mudanças climáticas do planeta”, afirma Henri Slezynger, fundador e presidente do Conselho de Administração da Unigel.

“O projeto da Unigel é o primeiro do gênero no Brasil e reforça o pioneirismo e empreendedorismo desta que é uma das maiores empresas químicas do País. Ficamos muitos orgulhosos e honrados por firmar essa nova parceria e compartilhar a experiência e a capacidade de fornecimento inigualável que adquirimos ao longo de seis décadas desenvolvendo nossa tecnologia de eletrólise”, diz Paulo Alvarenga, CEO da thyssenkrupp para a América do Sul, em nota.