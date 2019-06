Camaforró: programação com mais de 50 shows começa na sexta-feira (21)

O melhor São João da região. É assim que quem escolhe passar as festas juninas na cidade de Camaçari define o Camaforró, que será realizado dos dias 21 a 23. O evento terá uma programação para todos os gostos musicais, que vai do autêntico forró pé de serra ao sertanejo, passando pelo arrocha. No palco principal do Espaço Camaçari 2000, na avenida Jorge Amado, o público vai curtir show das duplas Marcos & Belutti e Simone & Simaria, além do cantor Amado Batista e dos grupos Magníficus, Calcinha Preta, Unha Pintada, Trio Nordestino e Lambasaia.

Com a expectativa de receber 60 mil pessoas por dia, uma megaestrutura foi projetada e ocupa 40 mil metros quadrados. Assim como nos anos anteriores, a 22ª edição do Camaforró conta com palco principal duplo, que possibilita uma programação musical sem interrupção. Estão programados cerca de 50 shows nos três dias do evento. A abertura dos portões está prevista para 18h, com as atrações começando às 19h.

A dupla Simone e Simaria é atração no palco principal do Camaforró, no dia 22 de junho (Foto: Marilia Cabral / TV Globo)

Além do palco principal, o Espaço Camaçari 2000 conta com mais dois ambientes. Um deles é o Carramanchão, opção para o público forrozeiro que prefere um ambiente mais aconchegante para dançar com atrações locais e regionais, como os estão artistas Bimbinho, Lívia Nunes, Léo Ferreira, Pé de Lata e Adriano Reis. Já quem gosta do forró pé de serra, a alternativa é a Vila da Cultura, que vai contar com um coreto. Por lá serão 12 atrações musicais, além das apresentações dos tradicionais grupos juninos, que chamam a atenção pelos figurinos coloridos e coreografias animadas.

O Camaforró tem opção para toda a família. A alegria das crianças está garantida com uma grade especial de atrações, que conta com o grupo de animação Pé de Lata, além de parque de diversões.

O Camaforró 2019 terá espaço para as crianças, comm atração musical e parque de diversões (Foto: Ascom / PMC)

Infraestrutura

Para a comodidade do público, o espaço da festa terá cerca de 200 barracas na área interna, que comercializarão alimentos e bebidas. Já na parte externa serão 180 ambulantes. Todos os profissionais foram cadastrados. Já para quem vai curtir os shows, mas não abre mão de ficar conectado com as redes sociais e tudo o que acontece ao seu redor, um serviço de internet será disponibilizado gratuitamente.

“O Camaforró é uma festa que a gente assumiu a responsabilidade de fazer e fazer bem feito, para cidade toda. Eu tenho dito que essa não é só uma festa para quem está dançando e se divertindo, é também do pequeno comerciante, que monta a sua barraca, vende seu produto, gerando emprego e renda para Camaçari”, destacou o prefeito da cidade, Elinaldo Araújo.

A Vila da Cultura oferece para o público o tradicional forró pé de serra (Foto: Ascom / PMC)

O São João de Camaçari também contará com estruturas de saúde, segurança, trânsito e transporte. Serão disponibilizados cerca de 200 sanitários químicos, sendo 10% com acessibilidade. A equipe de limpeza da cidade atuará nos três dias com serviços de lavagem, coleta e varrição da área.

O Camaforró 2019 é uma realização da Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria do Governo, por meio da Coordenação de Eventos, com apoio de todas as secretarias municipais.

SegurançaEste ano, o Camaforró contará com um efetivo de 250 policiais militares para garantir a segurança da festa. Para ajudar no trabalho da polícia, plataformas elevadas serão montadas, além do funcionamento de 32 câmeras, com modelos fixos e com giro de 360°, para auxiliar no monitoramento de todo espaço, com identificação de situações suspeitas e delituosas.

Para garantir quem vai curtir a festa, um esquema de segurança foi montado. Policiais contarão com ajuda de câmeras para monitorar o espaço (Foto: Ascom / PMC)

Reforçarão a segurança da festa a Companhia Independente de Policiamento Especializado – Polo Industrial (CIPE/PI), as Rondas Especiais (RONDESP), o Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE) e o Corpo de Bombeiros. Vão atuar ainda cerca de 50 agentes da Polícia Civil, por dia, 250 seguranças particulares, 30 brigadistas civis, agentes do Juizado da Infância e Juventude, além de representantes do Conselho Tutelar e do Observatório de Discriminação Racial e LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros).

Entrada solidária

Para ter acesso ao Espaço Camaçari 2000, é preciso trocar 1kg de alimento não-perecível por um ingresso. A troca pelo voucher de acesso pode ser feita na loja do evento, instalada no Boulevard Shopping Camaçari, que funciona das 8h às 12h e das 14h às 20h, e os outros dois pontos, que ficam nas praças Desembargador Montenegro e Abrantes e atendem até 17h, seguindo o mesmo intervalo para almoço. Já os moradores da Costa de Camaçari, podem fazer a troca no Posto de Informações Turísticas Nidinho, situado na entrada de Arembepe. A doação será feita para instituições beneficentes do município.

A troca pelo ingresso pode ser feita na loja oficial do Camaforró, no Boulevard Shopping Camaçari (Foto: Tiago Pacheco)

Forró na praia

O São João também vai passar em comunidade da Costa e da zona rural de Camaçari. Nos 23 e 24 de junho, a festa vai rolar com diversas atrações musicais nas localidades Mutirão de Catú de Abrantes, Jauá, Areias, Arembepe, Loteamento Canto dos Pássaros, além dos distritos de Vila de Abrantes e Monte Gordo. A proposta é agradar ao público que prefere curtir o São João mais próximo de casa.

