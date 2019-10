Câmara aprova financiamento de R$104,1 mi para obras da Prefeitura

A Câmara Municipal de Salvador aprovou na terça-feira (8) o financiamento de R$ 104,1 milhões da Prefeitura junto à Caixa para projetos de mobilidade e saneamento. Entre as obras que vão receber investimento estão as de solução para o tráfego na região do Iguatemi e da Magalhães Neto, construção das ligações entre Avenida Gal Costa e bairro Pau da Lima, além da macrodrenagem do Canal do Paraguari, em Periperi.

As obras estão previstas no Planejamento Estratégico de Salvador e atendem também a demandas do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PlanMob). “O equilíbrio financeiro e fiscal da Prefeitura tem permitido o levantamento de recursos por meio de operações de crédito como esta, que viabiliza iniciativas indispensáveis para o desenvolvimento econômico e urbano da nossa cidade, previstos no nosso planejamento”, diz o secretário da Casa Civil, Luiz Carreira.

Serão investidos R$74,1 milhões em quatro obras de mobilidade em três áreas importantes da cidade. A construção de um pontilhão sobre o Rio Camarajipe e uma nova pista na Rua Marcos Freire, ao lado da TendTudo, e de uma trincheira ou passagem inferior ligando a Avenida Tancredo Neves e a Avenida Magalhães Neto, são duas obras consideradas fundamentais pela prefeitura.

A rede viária do chamado miolo de Salvador será reforçada com a ligação entre a Avenida Gal Costa e a Avenida Aliomar Baleiro. A nova via, que terá 2,8 km de extensão, busca reduzir o tempo de viagem entre o vale e as regiões mais altas de Pau da Lima, aumentar a conectividade da região e melhorar a acessibilidade para os pedestres com o alargamento e uniformização de passeios.

Será também implantado um trecho viário de 1,2 km de extensão ligando a Rua Direta da Mata Escura, nas imediações do Terreiro de Bate-Folha, e a BR-324, passando pela estação do Metrô de Bom Juá. A obra vai diminuir engarrafamentos em pontos críticos da região.

Outro projeto importante para os moradores da região do Subúrbio Ferroviário contemplado pelo financiamento é a macrodrenagem do Rio Paraguari e a regularização do reservatório, em Periperi, onde serão investidos R$ 30 milhões. Será construída uma área destinada ao amortecimento das vazões de pico da região nos períodos das chuvas, evitando inundações na comunidade do entorno.

As obras no canal, que será mantido aberto, vão ampliar a capacidade hidráulica e atenuar os problemas relacionados à proximidade da população com a água contaminada. As vias de tráfego serão melhoradas e haverá criação de espaços de lazer ao longo da via marginal.