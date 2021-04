Câmara de Feira Santana retoma sessões ordinárias nesta quarta (7)

A Câmara Municipal de Feira de Santana retoma, nesta quarta (7), a partir das 8h30min, as suas sessões legislativas ordinárias. Elas estavam suspensas desde o dia 31 de março, quando 9 dos 21 vereadores testaram positivo para covid-19 pelo teste sorológico. Após a realização do exame RT-CPR, considerado padrão-ouro pelas autoridades de saúde na detecção da covid-19, a maioria dos diagnósticos foi descartada. Na ocasião, cerca de metade dos 42 testes aplicados deu positivo. Já no PCR, somente o vereador Pedro Américo e um servidor testaram positivo. Ao CORREIO, o vereador disse que está com falta de ar leve e tosse seca.

A Mesa Diretora da Casa da Cidadania havia decidido interromper os trabalhos até sair o diagnóstico de exame PCR. Os vereadores e servidores da casa legislativa foram testados sorologicamente e algumas suspeitas precisavam ser confirmadas através do método de maior precisão científica. O resultado foi divulgado nas últimas horas. As sessões da Câmara de Feira acontecem de forma presencial com restrições, para prevenir contra o coronavírus.

Não é permitido público nas galerias. Apenas os profissionais de imprensa cadastrados pelos veículos para cobertura jornalística tem acesso ao local. No plenário não é permitido ninguém além dos vereadores e alguns assessores do Poder Legislativo que ajudam à condução dos trabalhos. O evento tem transmissão em tempo real, via internet, pelo canal do Youtube da Câmara, para que a sociedade possa assistir.