Câmara de Salvador promove sessão especial no Dia de Luta contra a Gordofobia

A Câmara Municipal de Salvador promove nessa terça-feira (10) uma Sessão Especial para celebrar o Dia de Luta contra a Gordofobia. O encontro será realizado às 18h30, no Plenário Cosme de Farias.

O evento vai debater questões relacionadas aos avanços e desafios da mulher gorda na sociedade. “Precisamos buscar temas que levem à reflexão. Todos nós somos iguais e merecemos respeito. A gordofobia, infelizmente, ainda é um trauma que deve ser eliminado do nosso país e por isso precisamos discutir abertamente esse tema”, destacou Hélio Ferreira, vereador e apoiador da Sessão Especial.

O encontro, aberto ao público, é uma iniciativa do Movimento Vai Ter Gorda, que promove ações de combate a gordofobia. O objetivo dessa vez é lembrar a importância de manter o respeito às diferenças.

A sessão contará com a presença da jornalista Naiana Ribeiro, do CORREIO, que será homenageada, e da coordenadora nacional do Vai Ter Gorda, Adriana Santos, que também é a 1ª Miss Plus Size Bahia e será uma das condecoradas.

Outras personalidades reconhecidas em suas profissões e pela militância contra a gordofobia também marcarão presença e serão homenageadas, como a advogada Laina Crisostomo, a blogueira Vivian Vieira, a yarolixá Mãe Jaciara e a psicóloga Laura Augusta.