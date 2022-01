Câmara de Salvador suspende atividades presencias até o fim de janeiro

A Câmara Municipal de Salvador suspendeu por dez dias o atendimento presencial por conta do aumento dos casos de covid-19, com intuito de preservar a saúde das pessoas. A decisão vale de 24 a 31 de janeiro e foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (21).

O expediente virtual será mantido no período, exceto para as atividades de manutenção predial, informática, serviços gerais e segurança patrimonial, diz a portaria.

O presidente da Câmara, vereador Geraldo Júnior (MDB), recomendou ainda que todos mantenham as medidas de prevenção à covid recomendadas pelas autoridades de saúde.

Ontem, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) também já havia anunciado suspensão de dez dias das atividades presenciais, começando nesta sexta (21).

A decisão foi tomada após um aumento de casos de covid-19 entre parlamentares e funcionários.