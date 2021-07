Câmara de Turismo da Costa dos Coqueiros terá reunião de formalização

As providências para o retorno do turismo regional no pós-pandemia já estão sendo tomadas entre os municípios do Litoral Norte da Bahia. Nesta sexta (30), representantes da pasta estarão presentes no evento de formalização da Câmara de Turismo da Costa dos Coqueiros, que abrange desde Lauro de Freitas até a divisa com o estado de Sergipe, na cidade de Jandaíra. A reunião acontece no Hotel Plaza Busca Vida, na Costa de Camaçari.

As prefeituras de Conde, Entre Rios, Esplanada, Jandaíra, Lauro de Freitas, Mata de São João, Dias D'ávila, iniciativa privada e terceiro setor se reunirão na solenidade, que irá homologar a ata oficial para dar início ao consórcio.

De acordo com a secretária de turismo do município de Camaçari, Cristiane Bacelar, o objetivo da Câmara é criar e implementar políticas conjuntas de fomento ao turismo. “Esse evento vai oficializar a comissão da Costa dos Coqueiros, a união de todos os municípios e mostrará a unidade do Litoral Norte da Bahia. Tenho certeza de que sairemos da pandemia fortalecidos não só com a geração do turismo, mas com a geração de emprego”, diz.

A turismóloga Cleide Pinheiro da Secretaria de Turismo do mesmo município ainda ressaltou para o momento histórico que o grupo de trabalho da Câmara representa para Camaçari. O grupo é formado por Cleide, além dos técnicos Fernando Aragão, da Secretaria de Lauro de Freitas, e Franklin Eusébio, da Secretaria de Jandaíra. Eles são membros da Instância de Governança e são orientados pela consultoria de Antônio Costa, com apoio de Anelisa Batista (Sedes).

“É um marco, é um momento histórico para a região e para Camaçari porque esse registro vai ser feito no nosso município. Nesta Câmara formalizada, além de representantes dos municípios, nós também teremos representantes da região, de associações, entidades e técnicos da área. É algo que foi orientado pelo Ministério do Turismo e algo que era almejado pela região. Estamos muito felizes com a concretização desse objetivo e temos muito a desenvolver a partir daí”, reflete.

A Instância de governança turística regional foi criada a partir da política de regionalização criada pelo Ministério do Turismo e desenvolvida pela Secretaria Estadual de Turismo da Bahia.