Câmara e OAB fazem homenagens a Cosme de Farias

Dois eventos homenagearam o rábula e político baiano Cosme de Farias (1875-1972), nesta quarta-feira (16). A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realizou a entrega simbólica de Carteiras da Ordem à família dele, como reconhecimento pelos serviços prestados. Pela manhã, uma mesa-redonda debateu os causos, os feitos, a obra e o protagonismo do Velho Major, no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador.

Desde o começo a semana, uma série de atividades estão sendo realizadas para celebrar os 50 anos da morte do homem que ficou conhecido por lutar contra o analfabetismo na Bahia. A dedicação de Cosme de Farias e a defesa da democracia e da população mais carente foram alguns dos pontos destacados no evento.

O historiador, professor e advogado, Jair Cardoso, apontou algumas semelhanças entre ele e o advogado abolicionista Luís Gama. “Um atuou, basicamente, no século XIX e o outro no século XX, mas existem pontos em comum na tecitura dessas duas grandes personagens gigantes da nossa história, que vieram das margens do desígnio social brasileiro. Ambos filhos de mulheres negras alforriadas, de famílias pobres, e que lutaram pelos mais pobres”, disse.

Um faixa sob a mesa lembrava a luta de Cosme contra o analfabetismo. No auditório havia representantes da Associação Baiana de Imprensa, vereadores e entidades de classe. Os eventos contam com apoio da Rede Bahia, Instituto ACM, jornal Correio, Fundação Gregório de Matos e Câmara dos Vereadores. Nesta quinta-feira (17), haverá uma visita à Escola Municipal Cosme de Farias. E na sexta (17), uma visita ao busto de Cosme de Farias.

A OAB destacou alguns dos feitos notáveis do rábula, como o processo de libertação de Dadá, esposa do cangaceiro Corisco, a criação da Liga Baiana Contra o Analfabetismo e a luta contra a ditadura militar. Além disso, o ele atuou em mais de 30 mil processos e foi considerado o campeão de habeas corpus da Bahia.

Confira a programação:

Dia: 17/03 (quinta-feira)

Visita à Escola Municipal Cosme de Farias

Horário: 09h30

Endereço: Rua Galdino Franklin Bandeira, 59 – Nazaré / Lapa

Dia: 18/03 (sexta-feira)

Visita ao busto de Cosme de Farias

Horário: 09h30

Local: Praça Cosme de Farias (final de linha dos ônibus)

Apoios: Rede Bahia, Instituto ACM, jornal Correio, Fundação Gregório de Matos e Câmara dos Vereadores.