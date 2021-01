Câmara Técnica de Turismo da Costa do Dendê elege novo coordenador

A Câmara Técnica de Turismo da Costa do Dendê elegeu, nesta terça-feira (26), em Ituberá, seu novo coordenador, Júlio Oliveira, que é também o novo secretário de Turismo de Cairu. O encontro, primeiro da Câmara em 2021, contou com a presença do secretário estadual de Turismo, Fausto Franco, que destacou a importância de se criar alternativas para fazer do turismo uma fonte geradora de desenvolvimento para a região.

"Temos de saber aproveitar nossas potencialidades, porque a Bahia tem tudo, temos sítios históricos, belezas naturais, gastronomia e o próprio povo baiano, que é o seu grande diferencial", afirmou o secretário.

O coordenador eleito, Júlio Oliveira, destacou que a união de todos é fundamental para que se possa desenvolver "uma nova etapa para o turismo na Costa do Dendê".

Prefeito de Ituberá, Régis Aragão destacou a importância da reunião da Câmara. "Este encontro é de grande importância, considerando as potencialidades do turismo para a região do Baixo Sul, que tem rios, mata atlântica e praias belíssimas", disse. A Câmara de Turismo da Costa do Dendê reúne representantes de Ituberá, Valença, Cairu, Camamu, Igrapiúna e Taperoá.