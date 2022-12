Camaro é arrematado pelo dobro do valor inicial em leilão da Receita Federal

Grande chamariz do último leilão eletrônico da Receita Federal, o veículo modelo Camaro, cujo lance inicial era de R$ 80 mil, foi arrematado por R$ 165 mil. O valor é próximo ao estabelecido para o modelo pela tabela Fipe (no caso, R$178 mil), que normalmente é um pouco acima do valor real no mercado baiano de automóveis. No segundo leilão realizado nesse ano, que ocorreu na última terça-feira (20) a Alfândega da Receita Federal em Salvador arrecadou R$ 1.245.050,00.

Dos 23 lotes, 12 foram arrematados. Entre eles, um veículo Camaro, 121 motos e 80 toneladas de minério de cobre. O leilão de mercadorias apreendidas foi realizado com a participação de pessoas físicas, nos lotes dos veículos, e jurídicas, nos demais lotes. O lote de maior valor foi o das motos, cujo valor mínimo de lance era de R$ 210 mil, tendo sido arrematado por R$ 330.800,00.

Também foram arrematados um caminhão baú, uma carreta e uma motocicleta elétrica scooter. Os resultados e demais dados referentes ao leilão estão disponíveis na página da Receita Federal na Internet.