Camarote do Nana não será afetado por obras do Salvador Praia Hotel

Pelo menos nos próximos três anos, enquanto as obras dos condomínios que estão sendo construídos no lugar do Salvador Praia Hotel não forem concluídas, a possibilidade de montagem de camarotes na região está garantida. Um dos maiores do Circuito Barra-Ondina, o Camarote do Nana, tem estruturas funcionando na área do hotel, que fechou em 2009.

Em nota, o Camarote do Nana confirmou que sua estrutura acontecerá no mesmo local na folia de 2020. "Estamos preparando um belo projeto, com todo o carinho que o nosso público merece para o Camarote do Nana 2020. Os ingressos já estão sendo vendidos na Central do Carnaval e o primeiro lote com um desconto especial vai até o dia 31 de maio", informaram, através da assessoria.

O prefeito ACM Neto afirmou que não haverá objeção da prefeitura para a montagem. No entanto, depois que os residenciais estiverem concluídos, a montagem não será mais possível.

"Mas abrimos a discussão porque é importante para o Carnaval de Salvador esse camarote continuar existindo, mantendo nesse trecho o camarote Barra-Ondina. Tenham certeza que haverá da prefeitura toda boa vontade para que esse empreendimento continue tanto no Carnaval de 2020 quanto nos que estão por vir", disse Neto.