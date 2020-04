Camarote Salvador cria campanha para ajudar no combate à covid-19

O Camarote Salvador vai ajudar a enfrentar a pandemia do novo coronavírus. A Premium Entretenimento, agência responsável pelo famoso espaço no Carnaval da cidade, desenvolveu a campanha Doe Possibilidades, que arrecadará fundos para serem distriibuídos em diferentes instituições brasileiras. Entre elas, as baianas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), a Santa Casa e a unidade local da Central Única das Favelas (Cufa).

"Nós entendemos que somos uma marca nacional, com clientes fiéis, e que temos poder de engajamento em várias cidades do Brasil. Queremos então usar nossa força para ajudar", explicou Luciana Villas Boas, diretora executiva da Premium Entretenimento.

Além das instituições locais, serão agraciadas com o montante arrecadado na campanha as unidades da Cufa do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais e do Ceará, além do Projeto Velho Amigo, também na capital paulista. "Apesar de sermos da Bahia, entendemos que, por termos tantos clientes de fora, deveríamos estender nossa campanha para outros lugares. Escolhemos em cima das necessidades dos lugares e de suas credibilidades", disse Luciana.

As arrecadações serão recebidas pela plataforma Kickante, que já conta com valor doado pela própria produtora, e não há montante mínimo. A partir das 20h desta segunda-feira (6), a campanha será divulgada nos canais oficiais do Camarote Salvador, visando engajar parceiros e clientes.

"Estipulamos uma meta de R$ 600 mil em um prazo de 12 dias. Mas, se batermos essa meta, vamos pensar em aumentá-la ou agraciar mais instituições, de outros lugares, por exemplo. Por enquando, vamos usar nossa força para essa marca. Inclusive, escolhemos essa quantidade de dias, 12, por entendermos que é uma situação que requer urgência, há um senso de emergência. Nós todos não sabemos ao certo quanto tempo a pandemia irá durar, não dá para precisar um prazo", comentou a diretora executiva da Premium Entretenimento.

Ao fim do tempo de arrecadação, a organização comunicará, no Instagram oficial do Camarote Salvador, o resultado da campanha, além do detalhamento da divisão de verba para as instituições beneficiadas.

