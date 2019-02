Camarotes para escolher: confira 10 opções entre R$ 25 a R$ 2.490 por dia

Seja nas cordas, fora delas ou nas grandes estruturas dos camarotes espalhados pelos circuitos, uma coisa é certa: no Carnaval de Salvador tem festa para todo mundo. As opções são diversas. Mas, para alguns foliões, a folia só tem graça nos camarotes.

Ele é perfeito para quem não quer correr atrás do trio nem ficar no meio do povo, mas, mesmo assim, gosta do calor humano e de curtir a folia. O CORREIO separou 10 opções, desde as que cabem em todos os bolsos até aquelas para quem quer ser um ‘rei do camarote’. Os preços vão de R$ 25 até R$ 2.490 por dia.

Os mais baratos oferecem a possibilidade de estar em um local privado dentro da festa, com mais comodidade do que a rua. A maioria, no entanto, aposta nas atrações, conforto, bebida e comida e na estrutura do espaço. Do Carnaval de 2018 para este, alguns camarotes fizeram mudanças: ganharam palcos, mirantes, restaurantes e até mudaram de nome.

O técnico de enfermagem Nélio Alves, 25 anos, de Caetité, vem para o segundo ano na festa. Ele vai em três dias de camarote: sábado, domingo e terça. O que pesou na escolha foi o conforto, o luxo e, principalmente, a bebida. “Bebo muito”, disse, rindo.

Já o estudante de Relações Públicas Bruno Alef, 24, de Salvador, também coloca na balança a localização do camarote.

“Eu procuro por conforto, segurança e atrações dos camarotes que me chamaram a atenção. O local do camarote é muito importante também. Prefiro que seja em Ondina e no Clube Espanhol, porque acho que os trios demoram mais lá”, disse.

Mais vendas

Este ano, as vendas já estão de 15% a 20% maiores do que no ano passado. A explicação do sucesso é um aquecimento geral no Carnaval de Salvador, com mais vendas em todas as áreas, até nos blocos.“Os camarotes estão tendo uma performance melhor do que no ano passado. O projeto dos camarotes já amadureceu”, diz o dono da Central do Carnaval, Joaquim Nery.

Alguns começam a esgotar. É o caso do sábado e da segunda-feira do Camarote Skol Puro Malte e, na Central do Carnaval, da segunda-feira do Nana, também. “Os dias mais procurados costumam ser sexta, sábado e domingo, mas como os camarotes, atualmente estão ancorados nas atrações, se os shows internos forem mais atrativos, o valor varia”, explica Nery.

“O camarote tem um papel importantíssimo, em especial quando se fala da movimentação econômica da cidade”, destaca o presidente da Saltur, Isaac Edington.

Varandas

A importância dos shows nos espaços privados é destacada pelo jornalista e pesquisador Nelson Cadena. Segundo ele, antigamente, antes das grandes estruturas, em 1940, as pessoas alugavam janelas na Rua Chile, no Comércio, para assistir aos desfiles: “Você encontra anúncios nos jornais das pessoas alugando janelas, quartos com vista para a festa. Até os órgãos governamentais faziam isso”.

A estrutura maior - mas nada próxima à de hoje - surgiu por volta da década de 1980. Eram pequenos e foram crescendo e tomando forma depois de surgir na orla.

O formato de hoje, com aposta nas atrações, é recente. “Antigamente, era só varanda, com um bom serviço de buffet, bebida e mais nada. Era aquela estrutura para que a pessoa admirasse o Carnaval. Só depois virou uma festa dentro da festa, com apresentações e artistas”, recorda.

Apostas

Se o modelo já está amadurecido, o desafio atual dos camarotes, além de manter o nível, é trazer novidades para atrair ainda mais pessoas. O Camarote Salvador, um dos mais luxuosos da Barra-Ondina, por exemplo, aposta nos dois palcos com beach clube e mais de 60 shows.

“Nós temos uma grande aposta no nosso line up. A diferença é o mix de estilos musicais que temos lá dentro, desde o eletrônico com grandes atrações internacionais do cenário até o axé”, diz Luciana Villas-Boas, diretora da Premium Entretenimento, responsável pela produção do Camarote Salvador.

A aposta do Camarote Nana é na infraestrutura: uma praça de alimentação com o que o sócio Sandro Ferreira classificou como “comida de verdade”: “Temos restaurantes de verdade com talheres e pratos, não é petiscos. Lá dentro terá churrascaria, pizzaria, japonês e, agora, um novo restaurante italiano”.

O Camarote Club traz uma line up com cantores e bandas famosas. Além disso, o sócio Marcelo Rangel conta com a estrutura interna e o all inclusive “de qualidade” para atrair o público. “Os camarotes já chegaram em um nível muito alto. A gente sempre tenta inovar, mas sempre trazemos o melhor”, diz.

O camarote da patrocinadora do Carnaval de Salvador, o Skol Puro Malte, irá oferecer transmissões dos shows internos para a pipoca. Um telão do lado esquerdo do camarote integrará o público da festa com o de fora.

“Nós temos como ambição levar a experiência do camarote para quem está na rua e nós temos um dos line-ups mais incríveis e diversos”, diz o gerente regional de Marketing da Ambev, Harry Hacz.

Já quase no final do percurso, o Planeta Band apostou no deslocamento do Palco Cidade Elétrica - compartilhado com o Camarote Harém - para a Área Verde do Othon.

Confira lista de Camarotes:

1- Camarote Salvador - de quinta-feira (28/2) a terça-feira (5/3), das 19h às 6h

Camarote Salvador terá 60 atrações durante este Carnaval (Foto: Divulgação)

Onde: Ondina

O camarote fica localizado no final do percurso, em Ondina, e promete ser um festival dentro da festa. Nesta 19ª edição, o tema será "O Inexplicável Existe". A capacidade do local é de 5 mil pessoas. O camarote, além de ser All Inclusive, terá mega boate, apresentação de DJs internacionais, um beach club e mais de 60 shows. Ainda terá Espaço Hair, Espaço Beauty, SPA e Customização, além da área gourmet.

Ingressos: de R$ 1.490 até 2.490. Passaportes para todos os dias: feminino R$ 6.950 e masculino R$ 10.150



Atrações:

Quinta: Goldfish, Wesley Safadão, Chemical Surf, Gabriel Diniz, AJ Perez, Gabriel Boni, Negra Cor, Rafa e Pipo Marques, Rafa Mattei, Ornella Dj e André Pulse

Sexta: Steve Aoki, Bell Marques, AJ Perez, Fábio Serra, Pontifexx, Tuca Fernandes, Alexandre Peixe, Ownboss, Alex Scazuzo, Camila Peixoto e Alexandre Schnitman

Sábado: Dj Snake, Léo Santana, Aj Perez, Fábio Serra, Future Class, Mc Leozinho e Bruno Be

Domingo: Camelphat, Claptone, Harmonia do Samba, Aj Perez, Breno Rocha, Daniel Vieira, Mc Leozinho, Make u Sweat, Zerb, Toko e Larissa Gadotti

Segunda: Alan Walker, Gustavo Mioto, AJ Perez, Jammil, Redzone, Victor Lou, Marina Diniz, Cady Kesia, Alex Scazuzo e Denny Denan

Terça: Diplo, Atitude 67, Iza, Dennis Dj, André Lellis, Aj Perez, Cool Keedz, Sarah Stenzel, Thiago Mansur, Santti e Mark Ursa

Onde comprar: Os ingressos podem ser adquiridos através do site oficial. É possível comprar o Single Pass (1 dia), Special Pass (3, 4 ou 5 dias) ou Full Pass, que dá direito aos 6 dias de festa.

2- Camarote do Nana - de quinta-feira (28/2) a terça-feira (5/3), das 18h às 5h

Camarote Nana já terá homenagem ao axé music e restaurantes "de verdade" (Foto: Divulgação)

Onde: Ondina, próximo ao Morro do Gato

Em sua 17ª edição, o Camarote do Nana traz o slogan “Pra sempre Carnaval!”. O camarote terá acesso à praia particular, mirante com 85 m e promete um serviço de All inclusive + Open Bar Premium com Cerveja, Vodka, Whisky 8 anos, Energético, Refrigerante e Água, além de buffet com comida japonesa, churrasco, hambúrguer, pizzas, massas, coxinha, frutas e frios.

Atrações:

Quinta: Léo Santana e Banda Eva

Sexta: Devinho Novaes e Durval Lélys

Sábado: Parangolé e Deny

Domingo: Jammil e Psirico

Segunda: Bell Marques é Afrodisíaco

Terça: Pipo e Rafa Marques e Ferrugem

Ingressos: De R$ 710 até R$ 1.080. Pacote para todos os dias por R$4.930.

Onde comprar: Central do Carnaval

3- Camarote Club - de quinta-feira (28/2) a terça-feira (5/3), das 18h às 5h

Camarote Club tem 85 metros de mirante e tema "clube tropical" (Foto: Divulgação)

Onde: Barra, próximo ao Clube Espanhol

O Camarote Club All Inclusive terá, neste ano, o tema “clube tropical” com mirante de 85 metros, banheiros climatizados, acessibilidade, além de um espaço exclusivo com buffet variado dos restaurantes Pereira, Outback, Pizza di Mari, Shiro (com temaki e yakisoba) e Coxa Coxinha, além de uma variedade de bebidas Premium, como o whisky Chivas (12 anos), vodka Absolut, cerveja Itaipava, Gin Beefeater, energético TNT, água e refrigerante. Neste ano, o camarote terá o espaço “botecando”, com bandas de samba todos os dias.

Atrações:

Sexta-feira: Safadão e Lincoln Sena

Sábado: Harmonia do Samba e Danniel Vieira

Domingo: Thiaguinho e Parangolé

Segunda-feira: Matheus e Kauã e Atitude 67

Terça-feira: Léo Santana, Denny, Danniel Vieira e Forró do Tico.



Valor: de R$ 780 até R$ 940; passaportes R$ 4.047

Onde comprar: No site oficial

4- Camarote Skol Puro Malte - de quinta-feira (28/2) a terça-feira (5/3), das 17h às 5h

Camarote Skol vem com novo nome, telão para pipoca e Open Bar (Foto: Divulgação)

Onde: Barra, no Clube Espanhol

O camarote Open Bar se diferencia pelo tamanho da varanda, com visão ampliada do circuito, além da gastronomia. O Open Bar terá nomes como Oliva Gourmet, Coxa e Coxinha, Croasonho, Bathô Gourmet, Vivaçaí e Duo Creperia. No Open Bar, a Skol irá oferecer de pilsen à puro malte, de Beats à Secret.

Atrações:

Quinta-feira: Mano Walter, Parangolé e DJ Ralk

Sexta-feira: Leo Santana, MC Kekel e Forró do Tico

Sábado (esgotado): Anitta, Tuca e grupo FitDance

Domingo: Bell Marques e Dan Valente

Segunda-feira (esgotado): Harmonia, Zé Neto e Cristiano

Terça: Gabriel Diniz, Denny Denan e irmãos Chemical Surf (dia até 8h)

Valor: de R$ 530 até R$ 790 - preços promocionais para compra em quantidade

Onde comprar: no Sympla

5- Camarote Planeta Band - de quinta-feira (28/2) até terça-feira (5/3) das 18h às 5h

Onde: Ondina, no Othon Palace Hotel

O camarote tem opção Open Bar e All Inclusive. Neste ano, o palco unificado com o camarote Harém, chamado de “Cidade Elétrica” ficará na Área Verde do Othon. Uma outra novidade é o Boteco do Planeta, uma nova área com grupos de samba que tocarão no local nos seis dias de festa. Oferece também cinema, salão de beleza, espaço bem-estar, cyber espaço, área de Food Truck, dentre outros. O Open Bar conta com bebidas como uísque 8 anos, vodka importada, cerveja, refrigerante e água à vontade e o All Inclusive oferece cardápio assinado pelo chef Bartô, do Soho, e bebidas como espumante, uísque 8 anos, vodka importada, espumante nacional, cerveja, refrigerante e água.

Atrações:

Quinta: Thiaguinho, Deivinho Novais e Lincoln e Duas medidas

Sexta: Ferrugem e Cheiro de Amor

Sábado: Chiclete com Banana e Jau

Domingo: Timbalada e La Fúria

Segunda: Psirico e Mametto

Terça: Harmonia do Samba e Afrodisíaco

Valores:

All Inclusive: De R$ 520 a R$ 630

Open Bar: De R$ 380 até R$ 480

Preços especiais para vários acessos



Vendas: No site oficial

6- Camarote Universitário – de quinta-feira (28/2) a terça-feira (5/3), sem horário divulgado

Onde: Ondina

Localizado no Centro de Esporte da Universidade Federal da Bahia (Ufba) no Circuito Barra/Ondina em frente ao Hotel Othon e ao antigo Hotel Salvador. O camarote da UFBA funciona há mais de dez anos e este ano contará com mirante dotado de arquibancada coberta, bar, boate e espaço coberto com mesas e cadeiras.



Onde comprar: no Peixe Urbano



Valor: R$ 80

7- Caranguejo de Sergipe – de quinta-feira (28/2) a terça-feira (5/3) , horários não divulgados

Onde: Barra

O camarote está localizado dentro do Circuito Barra, próximo ao Morro do Cristo. O folião poderá consumir petiscos e bebidas no local (cobrado à parte). O local contará com praça de alimentação e DJ.



Onde comprar: Peixe Urbano



Valor: De R$ 25 até R$ 60

8- Camarote VillaMix - de quinta-feira (28/2) a terça-feira (5/3), horários não divulgados

Onde: Barra/Ondina

O VillaMix é conhecido pelas atrações sertanejas, mas traz atrações de outros ritmos e internacionais. O camarote é All Inclusive, tem boate, espaço gourmet, SPA, salão de beleza, customização de abadás, posto médico além de dois palcos e dois mirantes para o circuito.

Atrações:

Quinta-feira: Rafael Ramalho, Avine Vinny, Jorge e Mateus, Xand Avião e Psirico

Sexta-feira: Rafael Ramalho, Liu, Dilsinho, Jorge e Mateus e É o Tchan

Sábado: Rafael Ramalho, Danne, Jefferson Moraes, Kevinho, Alok, Rai Saia Rodada e Thiago Brava

Domingo: Rafael Ramalho, Selva, Matheus e Kauan, Luan Santana e Jonas Esticado

Segunda: Rafael Ramalho, Xand Avião, Bob Sinclair e Gustavo Lima

Terça: Rafael Ramalho, Cleber e Cauan, Wesley Safadão, Sevenn e Lincoln & Duas Medidas



Valor: De R$ 1.030 até 1.510; Passaporte para todos os dias: feminino R$ 6.610 e masculino 7.540

9- Camarote Mirante Ondina - de quinta-feira (28/2) a terça-feira (5/3), das 18h às 4h

Onde: Edifício Atlantic Tower, em Ondina.

O Camarote fica localizado antes do Othon Palace Hotel. Além do palco mirante, o espaço oferece bandas e DJs todos os dias, além de ser Open Bar de drinks de vodka, cerveja, água e refrigerante, ter praça de alimentação, serviço médico e segurança.

Atrações:

Quinta - Papazoni e Forró do Tico

Sexta - a definir

Sábado - Peruano e outra atração

Domingo - Água Fresca e Carnavalis

Segunda - a definir

Terça - Nata do Samba e CBX Samba Clube

Valores: De R$ 200 até R$ 280.

Onde comprar: no Sympla e Balcão de vendas no Atlantic Towers, todos os dias das 14h às 20h

10- Camarote Harém - de quinta-feira (28/2) a segunda (4/3), das 18h às 5h; e terça (5/3), até 6h

Onde: Ondina, ao lado do Othon Hotel Palace

Em sua 11ª edição, o camarote terá o Palco Cidade Elétrica compartilhada com o Planeta Band na área verde do Othon. Será All Inclusive e contará com whisky, gin, vodka, cerveja, água, refri, crepes, doces, salgados, temaki, pizza, acarajé, hamburguer e outros

Atrações:

PALCO CIDADE ELETRÍCA:

Quinta: Thiaguinho / Lincoln / Devinho Novaes

Sexta: Ferrugem / Cheiro de Amor

Sábado: Chiclete Com Banana / Jau

Domingo: Timbalada / La Fúria

Segunda: Psirico e Mametto

Terça: Harmonia do Samba e Afrodisíaco

PALCO HARÉM:

Quinta: Filhos de Jorge

Sexta: Lá Fúria

Sábado: Dan Valente

Domingo: Daniel Vieira

Segunda: Forró do Tico

Terça: Rodrigo Bouzon

Valores: De R$ 540 até R$ 690 - Preços promocionais para mais abadás

Onde comprar: na Central do Carnaval