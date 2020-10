Cambista é preso no ferry-boat por venda ilegal de bilhetes

Equipes do motopatrulhamento da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Comércio) prenderam, na manhã deste domingo (11), um cambista que vendia bilhetes do sistema ferry-boat. O flagrante ocorreu próximo aos guichês da Internacional Marítima, no bairro de Água de Meninos.

Os PMs faziam ações preventivas na região na véspera de feriado quando abordaram o suspeito. Com ele foram encontrados 13 bilhetes e 752 reais em espécie.

O cambista, que confessou realizar o comércio irregular, foi apresentado na 5ª DelegaciaTerritorial (DT) de Periperi.