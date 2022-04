Câmera de segurança flagra exato momento do acidente de Rodrigo Mussi; veja

O momento do acidente que causou diversas lesões na cabeça e pernas do ex-BBB Rodrigo Mussi foi flagrado por uma câmera de segurança de um prédio na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O influenciador foi internado na última quinta-feira (31) no Hospital das Clínicas, na capital paulista, após uma colisão no trânsito.

Nas imagens, é possível ver o veículo branco, conduzido por um motorista de aplicativo, batendo no fundo de uma carreta. Confira:

Vídeo mostra exato momento de acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi em SP pic.twitter.com/Mpc1ZsAsgp — manuel menezes (@manuelmenezes14) April 4, 2022

O motorista Kaique Faustino Reis, de 24 anos, admitiu inicialmente que poderia ter cochilado antes de bater o automóvel na traseira do caminhão que trafegava num acesso à Marginal Pinheiros, entre as pontes Cidade Universitária e Eusébio Matoso, na região do Butantã, Zona Oeste de São Paulo.

Inquérito policial

A Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito para investigar as causas e eventuais responsabilidades pelo acidente envolvendo o ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos, na última quinta-feira (31). Rodrigo continua internado. Informações deste domingo (3) divulgadas pela equipe apontou ‘melhora significativa’ do quadro de saúde.

O motorista do carro por aplicativo deverá ser ouvido nessa semana no 51º Distrito Policial (DP), Rio Pequeno. O caso é apurado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor - quando não há a intenção de causar o acidente.

Boletim médico

Após ser internado com um traumatismo craniano, a equipe do ex-BBB afirmou que ele reage bem ao pós-operatório neste domingo (3). Ele foi submetido a procedimentos nas pernas e na cabeça.

"Rodrigo Mussi teve uma melhora significativa nessas últimas 24 horas, progredindo em sua recuperação e reagindo muito bem! Sabemos que você é forte, Rodrigo! A família está comemorando e muito feliz com a notícia", informou equipe baseada no último boletim médico.

No Instagram, o irmão do influencer, Diogo Mussi, garantiu que dentre as melhoras está a qualidade da função renal.

“Ele mexeu o braço e a perna, estamos extremamente felizes e emocionados. Obviamente, a lesão ainda é delicada, o estado ainda é considerado grave, mas ele tem melhorado muito, não teve piora. A pressão intracraniana está controlada”, detalhou Diogo.