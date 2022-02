Câmera de segurança flagra momento do atentado ao ônibus do Bahia; veja

Câmeras de segurança instaladas na Avenida Bonocô flagraram o momento em que o ônibus do Bahia foi atacado por bombas, na noite desta quinta-feira (24). Nas imagens, pelos menos seis pessoas aparecem reunidas em um dos canteiros da via. Os explosivos são arremessados quando o veículo que levava a delegação tricolor passava.

Os bandidos usaram dois carros que ficaram estacionados no meio de uma das pistas. Após arremessarem as bombas, o grupo se divide nos dois veículos e foge do local. As imagens estão sendo utilizadas pela Polícia Civil para tentar identificar os autores do crime.

"Temos informações sobre dois veículos, que ainda não foram identificados, mas nenhum avanço em relação a isso. Estamos no início da investigação. Temos lesões corporais graves aí", avaliou a delegada", explicou a delegada Francineide Moura, da 6ª Delegacia, em entrevista na manhã desta sexta-feira (25).

"Floricultura, posto de gasolina, prédios, vamos em busca de imagens que possam ajudar a entender isso. Ainda estamos em fase inicial dessa investigação. Tenho que ouvir todo mundo, as pessoas dentro do veículo e que acompanharam tudo no local. Pessoas que estavam passando", acrescentou.

Além do ônibus do Bahia, um veículo que passava ao lado, dirigido por uma mulher, também foi atingido. Ela também foi prestar depoimento e o carro foi apreendido para passar por perícia.

Ataque

O veículo foi atingido, na Avenida Bonocô, quando chegava na Arena Fonte Nova para jogo da Copa do Nordeste contra a equipe do Sampaio Corrêa. Na ação criminosa, o goleiro Danilo Fernandes e o lateral esquerdo Matheus Bahia ficaram feridos. Ao que se sabe, três bombas foram lançadas em direção ao veículo.

Danilo sofreu ferimentos no rosto e precisou ser socorrido por uma ambulância da Fonte Nova. Ele foi encaminhado para um hospital. O estado dele não é grave. Já Matheus foi atingido pelos estilhaços no braço.

Um carro que transitava ao lado do ônibus tricolor, na altura do último viaduto da Av. Bonocô, dirigido por uma mulher, também acabou atingido pela explosão. Ela passa bem. O veículo sofreu danos e ficou sem o vidro traseiro do lado esquerdo.

Em nota, a Arena Fonte Nova repudiou o ocorrido: "A Arena Fonte Nova repudia veementemente o ataque desferido ao ônibus do Esporte Clube Bahia, este fato lamentável e reprovável, ocorreu quando o ônibus passava nas imediações da Estação do Metrô de Brotas, próximo ao viaduto de Pitangueiras. Apesar do fato ter ocorrido fora do local do jogo, a Arena prestou toda a assistência necessária aos feridos com o acionamento dos brigadistas e de ambulância".

Essa não é a primeira vez que o elenco tricolor sofre algum tipo de ameaça este ano. Em janeiro, membros da torcida organizada Bamor invadiram o CT Evaristo de Macedo para cobrar dos jogadores, comissão técnica e diretoria. Como eles não estavam autorizados a entrar, a diretoria chegou a registrar Boletim de Ocorrência.