Cameron Boyce, ator da Disney, morre aos 20 anos

Morreu neste domingo (7) o ator Cameron Boyce, conhecido por trabalhos infantis no Disney Channel e na série Descendentes, em que fazia o filho de Cruella de Vil, Carlos. O jovem teve um mal súbito enquanto dormia e, após sofrer uma convulsão, não resistiu. Boyce também esteve na série Jessie, onde interpretava Luke Ross, uma das crianças que eram cuidadas pela personagem principal.

"Desde muito pequeno, Cameron sonhava em compartilhar seu extraordinário talento artístico com o mundo. Ele era um ator talentoso, com um carisma espetacular e extremamente gentil. Acima de tudo isso, um filho dedicado, irmão carinhoso e amigo. Sentimos muito por sua perda e oferecemos nossas condolências aos familiares, amigos e fãs em todo o mundo. Sentiremos sua falta eternamente", disse um porta-voz do ator.

Boyce poderá ser visto em Descendentes 3, que chega ao Disney Channel brasileiro no dia 9 de agosto.

Ontem, o ator havia postado uma foto em preto e branco, que já tem mais de 2 milhões de curtidas e comentários de fãs lamentando a morte.