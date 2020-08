Camila Pitanga e filha estão com malária: 'É curável, mas precisa de cuidados'

A atriz Camila Pitanga, 43 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (10) para contar aos fãs que ela e Antônia, sua filha, de 12 anos, testaram positivo para malária. Além de falar sobre a descoberta, ela também elogiou a equipe médica responsável pelo atendimento.

"Uma amiga minha suspeitou que esses picos de febre estavam associados ao fato de estar em isolamento social numa zona de Mata Atlântica no litoral de São Paulo. Podia ser malária. Fui indicada a conversar com dois infectologistas", conta a atriz em parte do relato publicado no Instagram.

"A suspeita era malária, doença muito rara, e não há melhor lugar para você ser tratado do que a rede SUS, local de referência e excelência para doenças endêmicas. No HC, fui prontamente atendida por uma mulherada. Sim, uma equipe 100% de mulheres fantásticas", relembrou a artista.

Ela também destacou a rapidez e a praticidade no tratamento totalmente gratuito. "Os resultados dos exames sairam dando positivo para malária. Eu e minha filha. Uma doença que ainda existe, é curável, mas precisa de cuidados".

(Reprodução/Instagram)

"Faço cá meus votos de gratidão a todas e todos agentes de saúde, que além de estarem na trincheira nessa luta contra a covid-19, estão atendendo inúmeras outras demandas com seu profissionalismo em meio a condições e incertezas muito grandes", completou a atriz.

Outros artistas se manifestaram em apoio a Camila. "Meu amor, espero que vocês estejam bem. Mando meu axé daqui!", comentou Preta Gil. "Mandando muito amor pra vocês", disse a cantora Maria Gadu.