Camilla de Lucas faz pausa nas redes sociais após comentários maldosos: 'Muitas vezes dói ler comentários'

A vice campaeã do BBB21, Camilla de Lucas, de 27 anos, tranquilizou o público nesta quarta-feira (5) após anunciar uma pausa em suas redes sociais. O comunicado havia sido feito nesta semana. A influenciadora diz que está bem e que pretende voltar à internet em breve, mas lamentou os ataques que recebe.

"Passo para dizer que sim, estou bem! Venho trabalhando na internet desde 2017 e em alguns momentos é importante dar umas pausas. Aqui é um lugar onde as pessoas tiram conclusões a respeito do nosso caráter por conta de notícias que às vezes são distorcidas e realmente muitas vezes dói ler comentários. Dói demais e eu assumo isso. E por doer e sofrer diversas vezes para me manter forte, me recolhi. E talvez eu não esteja e nunca estive pronta para lidar com isso", começou.

"Eu amo o que faço, amo me comunicar, poder me comunicar, transformar a vida do outro, mas eu também me amo o suficiente para entender e colocar na minha cabeça que não sou tudo o que o outro diz. Minha vida na internet me fez amadurecer muito, e não vou sair daqui porque é meu trabalho", continuou, ao comentar sobre a importância de seu trabalho em seu crescimento pessoa.

Camilla condicionou seu retorno às redes à sua saúde mental e seu prazer em trabalhar. "Tô voltando! Mas chegarei assim que entender que sou a mesma desde 2017 e voltar a me sentir feliz novamente aqui. Por enquanto, tô muito feliz aqui na vida real e logo vocês saberão o que é".