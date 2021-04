Camilla de Lucas vence a última Prova do Anjo: 'a minha vez chegou'

A digital influencer Camilla de Lucas faturou, na tarde deste sábado (17), a última Prova do Anjo desta edição do Big Brother Brasil.

Após fazer um bom tempo numa longa prova, que cobrava boa memória e agilidade dos competidores, ela finalmente pôde celebrar a vitória.

É a primeira vez que ela vence essa prova, embora já tenha sido beneficiada com a imunidade quando seu amigo João Luiz faturou uma das provas. Desta vez, ela volta a ficar imunizada, já que o anjo é autoimune.

Após Tiago Leifert ler as regras da dinâmica na Área de Prova, a Prova do Anjo Esmaltes Avon começou com os confinados jogando na seguinte ordem: Pocah (1), Gilberto (2), Camilla de Lucas (3), João Luiz (4), Caio (5), Arthur (6), Fiuk (7) e Juliette (8).

Última a jogar, Juliette não achou o botão para rever o gabarito dos esmaltes, e acabou abrindo espaço para a amiga vencer. "A minha vez chegou! Eu vou ver a minha mãe", celebrou Camilla, emocionada.