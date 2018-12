Caminhada do Samba: 22 linhas de ônibus serão reforçadas no domingo

A partir das 22h deste sábado (1º), será proibida a circulação e estacionamento de veículos, exceto trios elétricos, no Largo do Campo Grande na via que margeia a Praça Dois de Julho e na faixa da esquerda, no trecho defronte ao Teatro Castro Alves (TCA). A alteração acontece por conta da Caminhada do Samba, marcada para 14h de domingo (2).

A Prefeitura de Salvador montou um esquema especial de serviços por conta da comemoração, com reforço em linhas de ônibus, limpeza e segurança. Em todo o percurso serão disponibilizados mais de 136 sanitários químicos em pontos estratégicos da festa como na Rua da Faísca (próximo ao Procon-BA), Praça Castro Alves e Largo da Piedade (em frente à Escola de Economia).

Confira:

Trânsito - Também estará suspenso temporariamente o estacionamento de veículos nas vias Rua Forte de São Pedro e Avenida Sete de Setembro (Mercês, Rosário, Piedade, São Pedro e São Bento). A proibição segue na Praça Castro Alves, Rua Carlos Gomes, Rua Senador Costa Pinto, e no Passeio Público. As vias voltam a ser utilizadas normalmente a partir das 21h do dia 2.

Serão montadas barreiras fixas montadas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) na travessa Jonatas Aboti, Rua Clovis Spínola, Praça da Piedade, Avenida Joana Angélica, Rua do Paraíso, Largo de São Bento, Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha e Rua do Sodré, Rua Santa Thereza, entrada do Dois de Julho, Rua da Faísca, Rua Pedro Autran, Rua Horácio César e Largo dos Aflitos. Nestes trechos a interdição será da 0h de sábado (1º) até as 22h de domingo (2).

Serão postas também barreiras móveis das 12h às 22h do dia 2 nas vias João das Botas, Leovigildo Filgueiras, Comendador José Alves Ferreira, Banco dos Ingleses, Gamboa de Cima, Rua Direita da Piedade, Politeama de Baixo, Ladeiras do Gabriel e dos Aflitos, Ladeira da Montanha e da Praça, Praça Castro Alves, Rua Chile, Rua do Tesouro e Rua Padre Domingos de Brito.

Os veículos que trafegam na Ladeira da Montanha terão como opção de tráfego a Avenida Lafayette Coutinho e Rua dos Ingleses e Largo do Campo Grande. Moradores terão acesso livre para as vias interditadas mediante comprovação de endereço através do documento veicular ou contas de água, energia, por exemplo.

Transporte - A Secretaria de Mobilidade (Semob) disponibilizará 15 veículos extras da frota reguladora, que estarão nas estações da Lapa e Acesso Norte entre 18h de domingo (2) até 1h30 da segunda-feira (3). Além disso, a Semob vai reforçar a frota de 22 linhas de ônibus que atendem ao Centro, entre 11h e 0h. Esses veículos terão o itinerário modificado de acordo com as alterações de trânsito explicadas acima.

Ainda com o intuito de reforçar o atendimento no Centro, devido à Caminhada do Samba, as linhas do Sistema de Transporte Especial Complementar (Stec) que têm como destino final a Baixa do Fiscal deverão prolongar o atendimento até o Elevador Lacerda conforme roteiro: Avenida Afrânio Peixoto, Baixa do Fiscal, Calçada, São Joaquim, Avenida Engenheiro Oscar Pontes, Avenida da França, retorno em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Avenida Jequitaia, Água de Meninos, Rua Fernandes Vieira, Rua Luiz Maria, Avenida Afrânio Peixoto e a partir daí o itinerário segue normal.

Linhas que serão reforçadas:

1526 Vista Alegre - Lapa

1533 Fazenda Coutos – Lapa

1602 Alto da Coutos – Lapa

1606 Paripe – Baixa dos Sapateiros

0208 Massaranduba – Lapa

1627 Alto de Santa Terezinha – Lapa

1628 Rio Sena – Lapa

1511 Conjunto Pirajá I – Engenho Velho da Federação

0914 Vale dos Rios / Stiep R3

0708 Nordeste – Lapa

0715 Santa Cruz – Lapa

0915 Vale dos Rios / Stiep R4

0924 Conjunto Guilherme Marback – Acesso Norte

1003 Aeroporto – Lapa

1018 Alto do Coqueirinho – Campo Grande

1034 Parque São Cristóvão – Barroquinha

0932 Rio das Pedras – Campo Grande R2

1051 Estação Mussurunga – Barra 1

0803 Pituba – Campo Grande R1

1133 Terminal Aceso Norte – Pernambués

1327 Estação Pirajá – Baixa dos Sapateiros

1340 Estação Pirajá – Barra 1

Limpeza – Profissionais da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) darão início a operação de limpeza das vias públicas impactadas pela caminhada às 20h do domingo, com atuação no Largo do Campo Grande, Avenida Sete de Setembro (do Campo Grande à Praça Castro Alves), Rua Forte de São Pedro, Praça Castro Alves e Rua Carlos Gomes e transversais.

Pouco mais de 120 agentes de limpeza estarão atuando na área com o apoio de mais de 149 equipamentos, a exemplo de compactadores e caminhões-pipa.

Fiscalização – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vai empregar um total de 37 fiscais, sendo 20 no Centro e 17 no Rio Vermelho, das 8h às 22h, para orientar e ordenar os comerciantes informais na festa.

Combate à poluição sonora – Três agentes de fiscalização que trabalham no combate à poluição sonora irão monitorar a Caminhada do Samba, tanto no Centro quanto no Rio Vermelho, onde ocorrerão shows a partir de 16h na Praça Caramuru, verificando a emissão sonora de trios e carros com som. Uma equipe estará de plantão no atendimento de denúncias recebidas pelo Fala Salvador (156).

Saúde – A Secretaria de Saúde (SMS) estará em alerta para atender qualquer demanda emergencial que ocorra durante a festa através do Samu 192. Outra opção é acessar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vale dos Barris.

Prevenção e segurança – A Guarda Civil Municipal (GCM) atuará no evento com um efetivo de 40 agentes que estarão distribuídos em três atividades: no apoio as equipes da Transalvador nas barreiras de trânsito que foram organizadas; no patrulhamento preventivo de prevenção a violência no Largo do Campo Grande e entorno; e no reforço a preservação de patrimônio público no Elevador Lacerda.