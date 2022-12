Caminhão 5G permanece aberto para visitação até o dia 06

Imagine a possibilidade de ter o manual de instruções de qualquer equipamento visto através de óculos de realidade aumentada; baixar filmes em minutos; ter uma assistente virtual com mais funções, conectando todos os aparelhos de uma residência. Todas essas tarefas serão possíveis e ainda mais facilitadas com a tecnologia 5G. O universo da nova tecnologia pode ser conhecida no Caminhão 5G, que está percorrendo o Brasil, e, em Salvador, ficará aberto para visitação no estacionamento da sede do SENAI CIMATEC, na Avenida Orlando Gomes, 1845, em Piatã.

A visitação é aberta ao público e poderá ser realizada até o dia 30 de dezembro e de 02 a 05 de janeiro, das 9h às 17h. Não é necessário realizar agendamento. Quem quiser se aprofundar nessa introdução ao 5G e as possibilidades de uso em diversos setores, a exemplo da agricultura, manutenção, mineração, educação, saúde, entre outros também pode se inscrever e participar de um curso de apresentação.

Com duração de apenas uma hora e meia, essa capacitação dá direito ao certificado, é gratuito e pode ser agendado no site do projeto (caminhaoescola5g.com.br). Durante os treinamentos, os participantes têm experiências e aprendem sobre a tecnologia 5G, as transformações proporcionadas no cotidiano.

De acordo com a gerente de negócios do Caminhão 5G, Ana Tereza Borba, Salvador é a décima nona cidade que recebe a visita do Caminhão Sala de Aula, criado pela empresa Huawei em parceria com o SENAI CIMATEC, totalizando mais de 2.500 visitantes e mais de mil certificados emitidos para a realização do curso introdutório.

“A tecnologia do 5G chegou em algumas capitais brasileiras em Julho desse ano e a expectativa é que, no próximo ano, todas as capitais estejam contempladas e que o processo de interiorização esteja avançado”, explica Ana Tereza, ressaltando que a agilidade do processo dependerá das operadoras de telefonia móvel. A gerente de negócios fez questão de ressaltar que Feira de Santana será a próxima cidade baiana a receber a tecnologia.

Empolgado com as possibilidades disponibilizadas pela nova tecnologia, o líder técnico Leonardo Daltro fez questão de ressaltar que, quando a tecnologia estiver disponibilizada de forma mais estável e homogênea, a educação, especialmente na área médica e da engenharia, contará com aliados importantes no processo de treinamento. “Uma máquina poderá ser conhecida por dentro, as cirurgias poderão ser treinadas antes, ampliando a familiaridade com a situação a ser encarada, minimizando erros e ampliando o tempo gasto com a atividade em questão”, finalizou.

SERVIÇO

O que: Visitação Caminhão 5G

Onde: SENAI CIMATEC

Quando:

Visitação aberta ao público - 27 a 30 de dezembro e de 02 a 05 de janeiro, das 9h às 17h

Agendamento de cursos: caminhaoescola5g.com.br