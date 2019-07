Caminhão colide contra casa no bairro de Plataforma

Um acidente envolvendo um caminhão baú deixou a frente de uma casa destruída no bairro de Plataforma, em Salvador, na manhã deste sábado (20). Por volta das 7h30 o veículo, que pertence a um motorista autônomo de 65 anos, perdeu o freio na ladeira e colidiu contra uma casa, que fica na Rua Ana Paula.

O motorista do caminhão, que faz frete e estava indo buscar madeiras em Vilas de Abrantes, em Camaçari, foi socorrido ao Hospital do Subúrbio com dores no peito. Outros dois homens estavam com ele no momento do acidente no veículo e saíram ilesos. Três pessoas estavam na casa, mas não ficaram feridas.

A fachada da residência, no entanto, ficou destruída. Com o impacto, pilastras de sustentação da casa foram derrubadas e tiveram que ser escoradas pelos próprios moradores do local.

Um carro modelo New Fiesta que estava na garagem também foi atingido pelo caminhão e teve perda total, de acordo com o dono. A frente do caminhão também ficou destruída e ele foi guinchado do local. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) esteve no local para avaliar os danos à estrutura da casa.

Dono estima um prejuízo de R$ 80 mil com acidente (Foto: Betto Jr / CORREIO)

“Um caminhão baú estava trafegando pela via, perdeu o freio e colidiu contra a casa. Viemos avaliar mas não houve dano estrutural além da parte da frente da residência que prontamente foi escorada pelos moradores”, avaliou o engenheiro da Codesal, Expedito Brás.

O proprietário da casa, o militar Gilson Gonçalves, de 46 anos, avaliou que o prejuízo foi superior a R$ 80 mil. Isso porque o carro dele, que estava na garagem no momento do acidente, foi atingido e o seguro havia vencido há dois meses. “A parte da frente também foi toda amassada porque teve o impacto contra a parede. Ali foi perda total. Ainda tem os danos com a própria casa”, disse.

Gonçalves conta que estava em casa dormindo quando ouviu o barulho. Sua família ficou assustada e abalada com o acidente. “Eu desci e vi o que tinha acontecido. O motorista estava consciente, falou comigo, disse que estava com dores no peito por conta da colisão contra o volante. Temos que agradecer porque ninguém ficou ferido”, disse.