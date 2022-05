Caminhão com caixas do Banco24Horas passa por 10 cidades do Nordeste

10 municípios nordestinos receberam a visita de um caminhão com caixas eletrônicos do Banco24Horas. A Solução Móvel passou por São Miguel dos Milagres (AL), São Caetano (PE), Brejo da Madre de Deus (PE), São Joaquim do Monte (PE), Massaranduba (PB), Arez (RN), Vera Cruz (RN), São José do Campestre (RN), São Tomé (RN) e Maxaranguape (RN). A transportação é feita através de caminhões com geradores de energia, que carregam os caixas eletrônicos multibanco.

O serviço possibilita transferências, saques e outras operações sem que seja necessário um caixa eletrônico específico de uma bandeira bancária, e está instalado em todo o país. O objetivo é facilitar o acesso às contas por parte de moradores e visitantes de cidades em regiões remotas e que não contam com a estrutura de uma agência bancária. O Banco24Horas realizou 80 mil transações no ano passado, o que significa um aumento de 31% em relação ao ano passado, com 61 mil registros.

“Neste ano, continuaremos percorrendo o Nordeste, levando os serviços e as soluções disponíveis nos caixas eletrônicos do Banco24Horas, de forma rápida e prática, a lugares mais distantes. Pois o caminhão nos dá a mobilidade necessária para promover a inclusão dessas localidades”, informa Ariovaldo Ribeiro, superintendente de autoatendimento da TecBan, dona da rede Banco24Horas. Durante o ano, a Solução Móvel passará pelos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Bahia.

A empresa instalou pontos fixos do dispositivo em seis cidades visitadas em 2021. São elas: São Miguel dos Milagres, em Alagoas; Massaranduba, na Paraíba; Arez, no Rio Grande do Norte; além de São Caetano, Brejo da Madre de Deus e São Joaquim do Monte, em Pernambuco. Os locais de instalação são diversos, os Banco24Horas podem ser encontrado em supermercados, shoppings e postos de gasolina. O horário de funcionamento é de 24h, no entanto, o acesso varia conforme o horário de serviço dos estabelecimentos.

Isenção de tarifas

O cliente bancário de conta corrente pessoa física conta com saques sem tarifa todos os meses no Banco24Horas. O número de saques é definido no momento da contratação do pacote mensal da conta pelo cliente com sua instituição.

Para aqueles que não contrataram um pacote, o Banco Central determina o benefício de 4 saques sem tarifa por mês, considerando a soma das operações realizadas nos canais do banco e no Banco24Horas.