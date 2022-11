Caminhão com estrutura de palco de show de Thiago Aquino prende em fiação na Barra

Um caminhão que levava parte da estrutura usada no show do cantor Thiago Aquino no Farol da Barra acabou prendendo em fios de energia elétrica na Rua Afonso Celso, na manhã desta sexta-feira (18). A desmontagem da estrutura do evento, que aconteceu na quarta (16), continuou hoje.

O acidente aconteceu por volta das 7h30, causando certa lentidão no trânsito, especialmente por se tratar de uma das vias mais movimentadas da Barra. Segundo a Transalvador, não houve feridos e a situação foi normalizada cerca de duas horas depois.

Uma equipe da Coelba esteve no local para reparar a fiação, mas não chegou a faltar energia no bairro, informou a concessionária.

Show

O Farol da Barra ficou lotado para o show da gravação do primeiro DVD de Thiago Aquino. O cantor, que virou febre entre os jovens e os amantes do arrocha, conseguiu colocar mais de 100 mil pessoas no Parque de Exposições em junho, durante os festejos do São João. O artista é natural de Feira de Santana, no centro-norte do estado, e ficou “estourado” com músicas como "Me Bloqueia, Vida", "Uma Ex", "Chip Novo" e "Casamento Cancelado".

A abertura do show em Salvador estava marcada para as 16h, mas o cantor só pisou no palco por volta das 17h30. Mesmo com o atraso, o público cantou em coro e começou a “meter dança” assim que Aquino começou a soltar a voz com os versos da música Chip Novo e a batida do arrocha ecoou pelas várias caixas de som espalhadas pela Barra. A festa estava com uma estrutura grande montada, com direito a fogos de artifício.

Aquino chamou nomes de peso para participar do show, como Léo Santana, João Gomes, Mari Fernandez, Hungria, Paula Fernandes, Gustavo Mioto e Ivete Sangalo. Sobre a escolha do Farol da Barra para realizar a gravação do DVD, o cantor confessa: “é como se a essência do local, criado para iluminar e orientar as embarcações, emanasse o meu desejo de conquistar um público além do meus fiéis fãs baianos”.