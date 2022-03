Caminhão com quase 100 mil latas de cerveja é apreendido na BR-116, na Bahia

Um caminhão com quase 96.096 mil latas de cerveja foi apreendido na manhã de segunda-feira (7), no km 931 da BR -116, trecho do município de Encruzilhada, na divisa do estado da Bahia com Minas Gerais. A suspeita é que a carga tenha sido sonegada.

A carreta foi parada para fiscalização de rotina, no entanto, o motorista, de 40 anos, não apresentou a nota fiscal da carga de cerveja, o que constitui crime tributário. No total, foram apreendidas mais de oito mil caixas, com 96.096 latas de cerveja, totalizando 33.633 litros.

A mercadoria foi encaminhada para a Secretaria de Fazenda Estadual, para os procedimentos administrativos e apuração das irregularidades e inconsistências tributárias, o que inclui pagamento de imposto e multas.

Não há informações sobre penas aplicadas ao motorista, que não teve identidade revelada.