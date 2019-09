Caminhão da Biometria estará nesta sexta no Campo da Pronaica, em Cajazeiras

Os moradores do bairro de Cajazeiras que possuem alguma pendência eleitoral devem aproveitar essa oportunidade: o projeto Caminhão da Biometria estará nesta sexta-feira (6), das 9h às 17h, no Campo da Pronaica. O atendimento itinerante nos bairros, com o objetivo de beneficiar e facilitar o acesso à população aos serviços de regularização da situação eleitoral por meio da revisão de dados, alistamento, 2ª via do título de eleitor e transferência.

Para ser atendido não é necessário realizar agendamento. No entanto, os interessados devem apresentar documento de identificação com foto e um comprovante de residência recente, emitido há, no máximo, três meses. Com oito kits de atendimento, o veículo consegue atender até 32 eleitores por hora, aproximadamente.

Nos casos de alistamento e emissão da primeira via do título de eleitor, não será aceito o modelo antigo de passaporte, por não conter a filiação; a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também não é válida como documento de identificação, pois não contém nacionalidade/naturalidade. Além disso, para homens de 18 a 45 anos de idade, é obrigatório apresentar o comprovante de quitação militar - carteira de reservista ou certificado de alistamento militar.

A revisão de dados serve para quem teve o título cancelado e quer regularizar e, também, para eleitores que fizeram a biometria e constataram algum dado incorreto na documentação eleitoral. Vale ressaltar que o eleitor com título cancelado não poderá votar nas próximas eleições.

Os postos fixos da Justiça Eleitoral continuam realizando atendimento exclusivamente com hora marcada. A regularização dos títulos é fundamental para evitar fraudes no processo eleitoral, garantindo a sua legitimidade.

A parceria entre a prefeitura e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) deve beneficiar milhares de eleitores na cidade até esta sexta-feira (6). Os moradores das localidades de Itapuã e do Subúrbio já foram beneficiados com a ação. Serviços -

O projeto realizou as primeiras ações nos bairros da capital baiana. Em Salvador, três regiões foram contempladas: Itapuã, Subúrbio e Cajazeiras, sendo este o último destino do caminhão na cidade. No interior, o recadastramento biométrico acontece em 281 cidades do estado da Bahia, para eleitores que estão com os títulos cancelados por conta da revisão biométrica em 2017.

No total, 213 pessoas foram atendidas na ação realizada na quarta-feira (4), em Itapuã. O serviço de revisão de dados foi o mais procurado, com 115 atendimentos. Em seguida o de alistamento (54), transferência (42) e segunda via (2). Nesta quinta-feira (5), 134 atendimentos foram realizados pela Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas, sendo 30 alistamentos, 21 transferências, 82 revisões e um pedido de 2ª via.