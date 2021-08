Caminhão de lixo destrói barraca e invade prédio em Amaralina

Um caminhão de lixo da Limpurb se envolveu em um acidente por volta das 4h40 desta segunda-feira (9) no bairro de Amaralina, em Salvador. Na batida, o veículo destruiu a barraca de um chaveiro e invadiu um prédio.

Ao total, quatro pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. De acordo com a Transalvador, o acidente não impactou no trânsito, pois o caminhão ficou inteiro na calçada.

Já a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informa que já realizou uma vistoria nas construções atingidas pelo caminhão. A barraca foi inteiramente destruída e o prédio teve uma das paredes laterais derrubadas. A parte superior não ficou comprometida.

Em nota, a Limpurb informou que a prestadora de serviço Sotero Ambiental está acompanhando os funcionários que precisaram de atendimento médico. Eles tiveram escoriações leves e passam bem.

"A Limpurb lamenta profundamente o acidente, e pontua que os danos materiais causados ao proprietário do estabelecimento atingido estão sendo apurados junto à prestadora de serviço, e às autoridades, com apoio das equipes, operacional e de segurança do trabalho, para a devida tomada de providência. Ainda reforçamos o nosso compromisso e bem-estar com a sociedade, segurança em nossos procedimentos e cumprimento das obrigações cabíveis mediante ao ocorrido", encerrou o comunicado.