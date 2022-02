Caminhão é flagrado sem porta e sem para-brisa na BR 101, na Bahia; vídeo

Um caminhão sem condições de circulação foi recolhido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas imediações do município baiano de Santo Antônio de Jesus, na BR-101, na manhã da segunda-feira (14).

A ação foi registrada quando os policiais fiscalizavam o trecho e visualizaram um caminhão sem a porta do condutor e sem o para-brisa. Ao abordá-lo, a equipe constatou diversas infrações, que comprometeriam consideravelmente a segurança no trânsito.

Durante a abordagem, foi verificado, dentre as infrações, que o veículo estava sem o retrovisor esquerdo, com o extintor vencido, quatro pneus “carecas”, para-choque ineficiente, sem protetor das rodas traseiras (para-barro), com a placa sem visibilidade, além de não possuir a porta do motorista e o para-brisa.

Diante do cenário apresentado, o veículo foi removido ao pátio até a regularização das condições de dirigibilidade com segurança.

Veja vídeo: