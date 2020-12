Caminhão pega fogo na Avenida Heitor Dias nesta sexta (4)

Um caminhão baú pegou fogo parcialmente na Avenida Heitor Dias no final da manhã desta sexta-feira (4). Segundo a Transalvador, não houve feridos no incidente,

O motorista do caminhão estava parado em um pequeno congestionamento quando começou a perceber uma fumaça saindo da parte frontal do veículo. Ele foi verificar e notou que havia fogo.

Pessoas que estavam perto ajudaram o motorista a apagar o fogo. As causas do incêndio no veículo ainda serão verificadas. Segundo a Transalvador, não houve grande impacto no trânsito, que já registrava certa lentidão.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)