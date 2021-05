Caminhoneiro bêbado é flagrado arrastando caçamba tombada na Bahia; vídeo

Uma situação perigosa e de risco foi flagrada por policiais rodoviários federais na noite desta quinta-feira (06), na BR 242, trecho do município de Ibotirama, na Região Oeste da Bahia. Por volt das 21h50, os agentes se depararam com uma carreta arrastando uma de suas caçambas pela via.

Percebendo a situação iminente de risco de um acidente grave, a equipe deu ordem de parada ao caminhão.

Durante a verificação, observou-se que o condutor apresentava sintomas de embriaguez e o mesmo foi submetido ao teste do bafômetro, que teve como resultado a concentração de 0,98 mg de álcool por litro de ar alveolar, índice quase 3 vezes superior ao que configura crime de trânsito.

O caminhoneiro foi autuado por dirigir sob influência de álcool cuja infração é gravíssima com o pagamento de uma multa no valor de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Se houver reincidência no período de um ano, o valor é dobrado e a CNH é cassada.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao condutor e o mesmo foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

Pelo crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool o autor está sujeito a uma pena de detenção de até três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.