Caminhoneiro é preso transportando 19kg de maconha e cocaína em Feira de Santana

Policiais rodoviários federais apreenderam na noite deste domingo (23), cerca de 18 Kg de maconha e mais 1 Kg de cocaína, na altura do quilômetro 430 da BR 116, em Feira de Santana. Os produtos ilícitos estavam escondidos na gaveta de ferramentas de um caminhão.

Por volta das 20 horas, a equipe da PRF abordou um caminhão M.Benz/ L1620, com placas de Sergipe, que transitava pelo local. "Dentro do veículo estava o motorista de 32 anos que mostrou-se nervoso e desconfortável com a presença policial", destacou a PRF em nota.

Ao fazer a checagem e uma vistoria na carroceria do caminhão, os policiais encontraram tabletes de drogas que estavam escondidos na gaveta de ferramentas. Após pesagem o volume apreendido totalizou 18 Kg de maconha e 1 Kg de cocaína.

Aos policiais, o motorista relatou que ‘pegou’ as drogas em São Paulo por R$ 3 mil e levaria para Aracaju (SE).

Em seguida, o homem e todo os produtos ilícitos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Feira de Santana (BA), para lavratura do flagrante referente ao crime previsto na Lei de Drogas.