Caminhoneiros reclamam da espera para embarcar no ferry-boat: ‘Ninguém para dar suporte’

Os caminhoneiros e transportadores que precisavam viajar pelo ferry-boat nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (8), foram surpreendidos com a informação de que o embarque só iria ocorrer às 11h. Os profissionais que chegaram no local às 4h, 5h, permaneceram na região da Feira São Joaquim até a Internacional Travessias Salvador (ITS) autorizar o embarque.

Esse foi o caso de Robson Luiz, caminhoneiro há oito anos. Com um veículo cheio de iogurte - que precisava entregar toda a mercadoria hoje -, o condutor precisou deixar o carro ligado para a carga não estragar. Ele contou que foi junto com os colegas para conversar com a Agerba, mas nenhum funcionário deu suporte aos profissionais.

"Estou na fila ainda, desde 5h40 e alegaram que só vai ter um ferry-boat às 11h, que é o Zumbi dos Palmares. Não tem ninguém para dar um suporte, uma previsão, nem para dizer o que está acontecendo. É o dia a dia do ferry, tanto indo, quanto vindo", disse. Robson terá que fazer as entregas em dois dias nas cidades de Itaparica, Mar Grande, Aratuba, Nazaré e Valença, o que vai gerar um custo maior para o bolso do transportador, que poderia ter finalizado tudo ainda nesta terça.

(Foto: Arrison Marinho / CORREIO)

Murilo Carvalho, transportador há nove anos, que também estava na fila para embarcar, chegou no local às 5h com alimentos perecíveis no caminhão. Segundo ele, outros veículos pesados chegaram e os motoristas se juntaram com os outros que estavam sofrendo com a demora.

A Internacional Travessias Salvador emitiu um boletim explicando que a travessia de veículos pesados, no sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, está suspensa das "5h das sextas-feiras até às 15h dos sábados, como também das 5h de vésperas de feriados até às 5h do dia posterior ao seu retorno".

No entanto, ao CORREIO, informou que a situação estaria próximo à normalidade e a travessia com caminhões que tem uma certa restrição, pode ocorrer a demora devido ao fluxo intenso, como ocorreu nesta terça-feira (8), mas os veículos estão embarcando aos poucos. Os ferries disponíveis para a operação são Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu e Ivete Sangalo.

Notificação da Agerba

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) notificou, nesta segunda-feira (7), a Internacional Travessias Salvador, concessionária responsável pelo ferry-boat, após usuários reclamarem do não cumprimento de horário pelo sistema.

A Agerba informou que está atuando para que a empresa que administra o sistema ferry-Boat retome a operação regular o mais breve possível. Nesta segunda, o ferry funcionou com três embarcações. Além das autuações, a empresa foi notificada pela agência para que se manifeste formalmente a respeito da retomada do serviço regular. Uma embarcação está em processo de vistoria obrigatória e as demais embarcações estão em manutenção preventiva ou corretiva.

A Internacional Travessias destacou que a situação do aumento da espera em alguns horários ocorreu por conta do fluxo de retorno do fim de semana, que foi ampliado pela suspensão de operação das lanchinhas, e também pelas condições adversas do clima.