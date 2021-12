Campanha arrecada 18 toneladas de doações para vítimas do extremo sul da Bahia

Por meio da Campanha SOS Calamidades, a Legião da Boa Vontade (LBV), arrecadou 18 toneladas em donativos, dentre eles, kits de higiene pessoal e de limpeza e cestas de alimentos não perecíveis, que serão entregues às vítimas atingidas pelas enchentes que ocorreram nas últimas semanas.

As enchentes deixaram 51 municípios baianos em situação de emergência, 4.500 pessoas desabrigadas e mais de 15.400 desalojadas, segundo a Defesa Civil do estado (Sudec).

A Solidariedade encheu dois caminhões de doações, que chegaram no 3° Grupamento de Bombeiros Militares, nessa segunda-feira (21), e já estão sendo encaminhadas para as vítimas das enchentes, como destacou o Coronel Jadson Almeida.

“A LBV se uniu também a essa campanha, nos ajudando com doações que nós estaremos levando pra o nosso povo sofrido do extremo sul do estado, e será muito útil nesse momento”, destacou o Coronel.

Para descarregar as 18 toneladas de doações, a LBV contou com o apoio dos seus voluntários e da equipe do Corpo de Bombeiros, que fizeram uma Corrente do Bem.

Wilson Costa, um dos voluntários da Instituição, ressaltou a importância dessa união em prol das famílias atingidas: “Estamos numa missão importantíssima aqui, missão de unir forças, de se organizar para que essa ajuda chegue às famílias das regiões mais atingidas pela chuva. É muito importante você fazer a sua doação, continuar contribuindo pra que essas pessoas possam continuar sendo ajudadas”, afirmou.

Como ajudar

A Instituição vai continuar recebendo os donativos. Você pode doar alimentos não perecíveis, itens de higiene (sabonete, creme dental, absorvente, fraldas infantis e geriátricas) e itens de limpeza (sabão, água sanitária e detergente) nas unidades da LBV no estado da Bahia, ou através do site: lbv.org, ou pelo pix oficial da LBV - E-mail: pix@lbv.org.br

POSTOS DE ARRECADAÇÃO - LBV:

Itabuna: Av. Bionor Rebouças, 135, Caixa D´Água, Tel.: (73) 3212-6242

Lauro de Freitas: Rua Prof. Teócrito Batista, s/n, Itinga, ao lado do Caic, Tel.: (71) 3288-6149

Salvador: Av. Porto dos Mastros, 19, Ribeira, Tel.: (71) 3312-0555

Salvador: Rua Odilon Dórea, 676, Brotas, Tel.: (71) 3234-9314