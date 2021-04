Campanha da Pracatum arrecada mais de R$ 213 mil que são revertidos em cestas básicas

(Sergio Coimbra/Divulgação)

Carlinhos Brown fez lives para angariar recursos para moradores do Candeal

A campanha Somos Um Só Juntos Nessa Rede Solidária, promovida pela Associação Pracatum, criada por Carlinhos Brown, arrecadou mais de R$ 213 mil em doações de empresas privadas, sociedade civil, órgãos públicos e lives apresentadas pelo artista. Os recursos foram convertidos em cestas básicas e cartões-alimentação para a comunidade do Candeal, além de outros bairros da capital.

Para doar

Diante do recrudescimento da pandemia, a Associação Pracatum lançou a segunda fase da campanha para continuar atendendo a comunidade, especialmente aqueles que atuam no mercado informal. Para quem quiser doar via PIX a chave é 03464002/0001-20. Para mais informações o telefone é 71 3276 4255.



Dia Mundial da Arte

A cantora Margareth Menezes foi convidada pela Unesco para participar do ResiliArt Brasil, na próxima quinta-feira (15), Dia Mundial da Arte. O evento traz um debate sobre os Impactos e Desafios da Pandemia Sobre a Cultura e celebra um ano do movimento global ResiliArt. No mesmo dia, a Unesco lança internacionalmente a pesquisa Impactos da pandemia de Covid-19 nos setores cultural e criativo no Brasil.

(Fernando Torquato/Divulgação)

Margareth Menezes é convidada de evento da Unesco

Ao vivo

Além de Margareth Menezes, o ResiliArt Brasil, reúne nomes como Marlova Noleto, diretora e representante da UNESCO no Brasil, a apresentadora e cineasta Marina Person, Celso Athayde, da Central Única das Favelas (CUFA), dentre outros. O evento será on-line, e transmitido a partir das 10h, pelo canal da Unesco no YouTube.

Embaixadora

A escolha da artista não foi à toa. Em 2020, Margareth Menezes foi nomeada pela IOV/Unesco - Brasil como embaixadora do Folclore e da Cultura Popular do Brasil, passando a representar a organização, que luta pela preservação e divulgação das artes populares brasileiras em todos os seus campos.

Festival adiado

Marcado para os dias 8 e 9 últimos, o Festival de Lençóis, na Chapada Diamantina, adiou sua versão virtual para o final deste mês. Com a mesma grade anunciada com exclusividade aqui na coluna (Jorge Vercilo, Margareth Menezes, Adelmo Casé e Jaú), o evento está previsto para acontecer nos dias 29 e 30 de abril, a partir das 19 horas, com transmissão pelo youtube.com/pauviola.

(Divulgação)

Fotógrafo Zé Paiva vai ministrar oficina de contemplação na fotografia

Contemplação

O Centro de Estudos Budistas Bodisatva Bahia (CEBB) vai promover, via Zoom, uma oficina virtual de fotografia contemplativa, nos dias 24 e 25 de abril. O evento será conduzido por Zé Paiva, profissional com experiência em fotojornalismo e publicidade, vencedor do Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia em 2012 e autor de livros sobre o tema. A oficina propõe uma atitude contemplativa para o aprimoramento da arte fotográfica, alternando dinâmicas de meditação e sessões de prática com a câmera. As informações estão no site http://www.cebb.org.br/oficina-on-line-fotografia-contemplativa/

(Divulgação)

Débora Barreto e José Neto, sócios da Audium



Estúdio em casa

Já devidamente instalado no novo endereço, no Largo da Vitória, o cantor Bell Marques resolveu aproveitar a quarentena para construir um estúdio em casa, um antigo sonho do artista. A missão foi dada à empresa baiana Audium que tem projetos desenvolvidos para espaços como o Museu do Amanhã (RJ), além de outros em países como Angola, México, Portugal e Emirados Árabes. Por aqui, a empresa assina a acústica de espaços como Salvador Shopping, Casa do Carnaval, Casa do Rio Vermelho e Hotel Fasano. Né pra todo mundo não!